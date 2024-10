Opilý otec vezl děti bez pásů, při nehodě vypadly z auta a zemřely. Dostal sedm let

Otec čtyř dětí chtěl večer zajet na nákup do nedalekého Vyškova, do auta mu však v poslední chvíli skočili jeho pětiletá dcera a šestiletý syn. Když se mu je nepodařilo odehnat, nechal je uvnitř vozu, i když pro ně neměl autosedačky. Takto chvíle před tragickou událostí ze začátku června líčil na chodbě vyškovského soudu otec družky obžalovaného.

Na cestě do okresního města vůz nedojel daleko. Při předjíždění jiného automobilu na silnici souběžné s dálnicí D1 poblíž Rousínova ztratil řidič nad svou mazdou kontrolu a její zadní část narazila do stromu. Následovalo několik přemetů, při nichž nepřipoutané děti z auta vypadly a neměly šanci přežít. Řidič i jeho dospělý spolujezdec na předním sedadle z nehody vyvázli se zraněními.

Otec dětí, který měl podle předpisů jet v daném úseku šedesátkou, se podle spisu řítil rychlostí přesahující 140 kilometrů v hodině. Navíc byl v tu chvíli opilý, policisté mu na místě naměřili více než 1,5 promile alkoholu. Druhý test přinesl ještě vyšší výsledek.

„Je zcela zřejmé, že soud projednává bezprecedentně závažné jednání. Nedošlo k pouhé dopravní nehodě s následkem smrti, ale je zcela evidentní, že obžalovaný si počínal hazardérským způsobem a životy svých dětí dal všanc, aby popustil uzdu své vášni v rychlé jízdě nebo dalším malicherným zájmům,“ prohlásil soudce Karel Menšík.

Obžalovaný se při zahájení jednání snažil z papíru předčítat dopředu připravenou řeč. Soudce ho však upozornil, že sice může mít poznámky, ale nesmí číst slovo od slova.

„Okamžitě bych vyměnil svůj život za život mých dětí, trpí celá moje rodina. Moje děti jsem nade vše miloval, pro moje chování neexistuje žádná omluva a udělal bych cokoliv, abych to vrátil zpět,“ prohlásil obžalovaný, který se na místě doznal ke všemu, co mu obžaloba kladla za vinu.

Pod vlivem jezdil opakovaně

Soud jeho přiznání viny vzal v potaz jako polehčující okolnost. Nevyslyšel však přání advokáta, aby udělil pouze podmínečný trest. „Můj klient není chladnokrevný darebák, je to normální bezúhonný občan, který se dostal do velmi tíživé situace,“ tvrdil obhájce. A to přesto, že jeho klient byl v minulosti už třikrát trestaný.

Na kontě má také řadu dopravních přestupků včetně jízdy pod vlivem alkoholu nebo s nepřipoutanými dětmi. „Před nehodou nasbíral jedenáct bodů,“ poukázal státní zástupce Radek Hůlka s tím, že řidičský průkaz má obžalovaný pouhé tři roky.

Žalobce neuvěřil ani projevené lítosti. Připomněl chování otce při vyšetřování, kdy se vymlouval, že za nehodu nemohl, protože ji zavinila jiná řidička jedoucí po silnici.

Vyškovský soud muži udělil trest vězení na sedm let a dva měsíce. Navíc mu nařídil uhradit tři miliony korun jako nemajetkovou újmu dvěma sourozencům zemřelých dětí.

Státní zástupce se na místě vzdal práva na odvolání, jelikož soud vynesl trest v rozmezí, jaké navrhoval. Obžalovaný tak neučinil, verdikt je tak nepravomocný. Jak však soudce upozornil, po prohlášení viny není možné odvoláním napadnout výši trestu.