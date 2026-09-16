Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nižší trest za dva mrtvé? To ne. Soud smetl návrh řidiče, který jezdí pod vlivem

  12:59
Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely v osobním...

Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely v osobním voze (na snímku) dvě osoby. Viníkem byl pravděpodobně řidič dodávky. (27. února 2025) | foto: Policie ČR

Obhájce Martina Nacházela Marek Kratěna (vlevo) v rozhovoru se zmocněncem obětí...
Státní zástupce Jiří Morava pětiletý trest považoval za za odpovídající....
Obhájce Marek Kratěna zastupoval Martina Nacházela, který si podle dnes již...
Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely dvě osoby....
7 fotografií
Pět let vězení za zavinění nehody, při níž zemřel manželský pár, platí. Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil trest řidiči dodávky Martinu Nacházelovi, který podle rozsudku pod vlivem drog loni v únoru riskantně předjížděl u Pasohlávek na Brněnsku a čelně se srazil s protijedoucím osobním autem. Jeho řidič a spolujezdkyně na místě zemřeli.

Nehoda se stala loni v únoru na silnici I/52 poblíž Novomlýnských nádrží. Řidič dodávky Fiat Ducato se podle rozsudku při předjíždění čelně střetl s protijedoucím osobním vozem, v němž jel manželský pár.

Střet měl pro oba cestující v osobním voze fatální následky. Manželé podlehli těžkým zraněním.

Obhájce Martina Nacházela Marek Kratěna (vlevo) v rozhovoru se zmocněncem obětí Jakubem Králem u odvolacího soudu. (16. září 2026)
Státní zástupce Jiří Morava pětiletý trest považoval za za odpovídající. Odvolací krajský soud v Brně mu dal za pravdu a potvrdil Martinu Nacházelovi trest za způsobenou dopravní nehodu pod vlivem omamných látek. (16. září 2026)
Obhájce Marek Kratěna zastupoval Martina Nacházela, který si podle dnes již pravomocného rozsudku odpyká pět let za způsobenou dopravní nehodu pod vlivem omamných látek. (16. září 2026)
Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely dvě osoby. Viníkem byl pravděpodobně řidič dodávky (na snímku). (27. února 2025)
7 fotografií

Vyšetřování následně ukázalo, že Nacházel seděl za volantem pod vlivem drog. V krvi měl metamfetamin a také amfetamin.

Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky dostal u Okresního soudu v Břeclavi pět let vězení a sedmiletý zákaz řízení. Škoda na vozidlech a silniční infrastruktuře podle nového vyčíslení dosáhla částky přibližně 1,13 milionu korun. Právě proti výši trestu se Nacházel odvolal.

K dnešnímu odvolacímu jednání se však nedostavil. Podle obhájce Marka Kratěny měl cestou defekt vozidla.

Kratěna požadoval snížení trestu na čtyři roky. Poukazoval na to, že se jeho klient k činu doznal, spolupracoval s policií, omluvil se pozůstalým a ještě před prvním hlavním líčením nabídl finanční satisfakci.

„Máme za to, že rozsudek okresního soudu byl příliš přísný a měl být více při spodní hranici trestní sazby,“ řekl obhájce.

Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely dvě osoby. Viníkem byl pravděpodobně řidič dodávky (na snímku). (27. února 2025)

Státní zástupce Jiří Morava ale pětiletý trest považoval za odpovídající. Rozhodující je podle něj nejen samotné předjíždění, ale především skutečnost, že řidič byl pod vlivem metamfetaminu.

„Kdyby tam nebyl ten metamfetamin a šlo o čistou dopravní nehodu, bylo by možné na věc nahlížet jinak,“ řekl Morava. Podle něj ale kombinace jízdy pod vlivem drog a tragických následků odůvodňuje uložený trest.

Odvolací soud nakonec argumentaci obžalovaného nepřijal. Soudce Josef Teplý při zdůvodnění rozhodnutí upozornil také na jeho předchozí problémy s řízením pod vlivem návykových látek.

„Nelze přehlédnout, že se v minulosti dopustil dvou přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. V jednom z těchto případů přitom dokonce způsobil dopravní nehodu jako v daném případě. Je zcela zřejmé, že má sklony k páchání tohoto typu trestné činnosti,“ odůvodnil rozhodnutí Teplý. Dnešní verdikt je pravomocný.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky

Policisté prověřuji bitku před budovou brněnského hlavního vlakového nádraží.

Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...

Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.

Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...

Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...

Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...

OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí

Pálavské vinobraní 2026

Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...

Nižší trest za dva mrtvé? To ne. Soud smetl návrh řidiče, který jezdí pod vlivem

Následky tragické nehody u Pasohlávek na Brněnsku, při níž zemřely v osobním...

Pět let vězení za zavinění nehody, při níž zemřel manželský pár, platí. Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil trest řidiči dodávky Martinu Nacházelovi, který podle rozsudku pod vlivem drog loni...

16. září 2026  12:59

Řidič kličkoval po D1, v autě měl prázdnou placatku. Než nadýchal, málem usnul

Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před...

Zvláštně kličkující bílý automobil, náraz do svodidel a jízda rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině v hustém dálničním provozu na D1. Takové oznámení dostali policisté na tísňové lince. Řidiče se jim...

16. září 2026  12:14

Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný

ilustrační snímek

Hasiči dopoledne asi hodinu zasahovali v nemocnici v Ivančicích na Brněnsku, kde uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči...

16. září 2026  9:48,  aktualizováno  10:20

Skok z jeřábu do prázdna. Na brněnské stavbě vznikne padesátimetrová houpačka

Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat...

Rozestavěný komplex Dornych poblíž brněnského hlavního nádraží se na jeden večer promění v poněkud neobvyklé místo pro adrenalinovou zábavu. Mezi stavebními jeřáby se v neděli 20. září uskuteční...

16. září 2026  9:41

Odstranit autovraky z ulic trvá měsíce, pomáhají botičky i práce v terénu

V určitých lokalitách se brněnské městské části dokola snaží zbavovat...

Brněnské městské části se zvlášť v určitých lokalitách dokola snaží zbavovat odstavených autovraků, které dlouhodobě zabírají parkovací stání pro místní a hyzdí ulice. Před šesti lety jejich úsilí...

16. září 2026  5:23

Pozemky pro vědecko-technický park v Brně získá firma za tři čtvrtě miliardy

Letecký pohled na Brno. Černovická terasa.

Pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. O prodeji pozemků dnes rozhodli brněnští...

15. září 2026  17:25

Jako doktoři, k nimž chodí elektrárna na kontrolu. V Brně začal výcvik operátorů

Dvacet osm nových operátorek a operátorů, které letos Skupina ČEZ přijala pro...

Dva roky výcviku v brněnském školicím centru a pak práce v blokové dozorně v jaderné elektrárně. Osmadvaceti budoucím operátorům a operátorkám dnes začala odborná příprava. Mezi nimi je i osm...

15. září 2026  16:05

Po přepadení nehtového studia v Břeclavi zadržela policie Rakušanky, v autě měly kukly

ilustrační snímek

Dvě dvacetileté ženy a dvě dívky ve věku 13 a 14 let zadržela rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi. U dolnorakouské obce Grosskrut zastavila vozidlo, kterým podezřelé ujely. V...

15. září 2026  14:42

Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Spolujezdkyně zemřela, řidička je zraněná

Srážka aut u Neslovic na Brněnsku. (15. září 2026)

U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě zemřela spolujezdkyně z osobního vozu, řidička je v nemocnici. Silnice směrem na Tetčice byla do odpoledne kvůli...

15. září 2026  8:12,  aktualizováno  14:22

Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...

15. září 2026  5:33,  aktualizováno  13:23

Nová éra transplantací v Brně. Centrum má novou budovu, zkrátí čekání na operace

Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační...

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu, investice včetně vybavení vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Zařízení je...

15. září 2026  11:35

OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí

Pálavské vinobraní 2026

Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...

14. září 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet