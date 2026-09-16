Nehoda se stala loni v únoru na silnici I/52 poblíž Novomlýnských nádrží. Řidič dodávky Fiat Ducato se podle rozsudku při předjíždění čelně střetl s protijedoucím osobním vozem, v němž jel manželský pár.
Střet měl pro oba cestující v osobním voze fatální následky. Manželé podlehli těžkým zraněním.
Vyšetřování následně ukázalo, že Nacházel seděl za volantem pod vlivem drog. V krvi měl metamfetamin a také amfetamin.
Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky dostal u Okresního soudu v Břeclavi pět let vězení a sedmiletý zákaz řízení. Škoda na vozidlech a silniční infrastruktuře podle nového vyčíslení dosáhla částky přibližně 1,13 milionu korun. Právě proti výši trestu se Nacházel odvolal.
K dnešnímu odvolacímu jednání se však nedostavil. Podle obhájce Marka Kratěny měl cestou defekt vozidla.
Kratěna požadoval snížení trestu na čtyři roky. Poukazoval na to, že se jeho klient k činu doznal, spolupracoval s policií, omluvil se pozůstalým a ještě před prvním hlavním líčením nabídl finanční satisfakci.
„Máme za to, že rozsudek okresního soudu byl příliš přísný a měl být více při spodní hranici trestní sazby,“ řekl obhájce.
Státní zástupce Jiří Morava ale pětiletý trest považoval za odpovídající. Rozhodující je podle něj nejen samotné předjíždění, ale především skutečnost, že řidič byl pod vlivem metamfetaminu.
„Kdyby tam nebyl ten metamfetamin a šlo o čistou dopravní nehodu, bylo by možné na věc nahlížet jinak,“ řekl Morava. Podle něj ale kombinace jízdy pod vlivem drog a tragických následků odůvodňuje uložený trest.
Odvolací soud nakonec argumentaci obžalovaného nepřijal. Soudce Josef Teplý při zdůvodnění rozhodnutí upozornil také na jeho předchozí problémy s řízením pod vlivem návykových látek.
„Nelze přehlédnout, že se v minulosti dopustil dvou přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. V jednom z těchto případů přitom dokonce způsobil dopravní nehodu jako v daném případě. Je zcela zřejmé, že má sklony k páchání tohoto typu trestné činnosti,“ odůvodnil rozhodnutí Teplý. Dnešní verdikt je pravomocný.