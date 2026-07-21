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Spletl si pozdrav s předností? Policie řeší, proč se srazily autobusy, dopravce mlčí

Karolína Kučerová
  15:54
Řidiče regionálního autobusu, který v sobotu nedaleko Oleksovic na Znojemsku zavinil srážku s jiným autobusem, při níž se zranilo téměř 50 lidí, podezírá policie z obecného ohrožení z nedbalosti. Muž svému kolegovi jedoucímu po hlavní silnici nedal přednost, ten proto následně narazil do jeho boku.

Přesné okolnosti vyšetřovatelé stále prověřují, na vině však nejspíše stojí nedorozumění v komunikaci mezi řidiči. Firma ale dosud žádné oficiální vyjádření nezveřejnila a ani na zprávy a telefonáty redakce iDNES.cz nijak nereaguje.

Přitom jak zkušenosti z jiných mimořádných situací v dopravě ukazují, právě komunikace navenek je v takových případech velmi důležitá.

Nejhorší je, když se nemají příbuzní jak dozvědět, co se děje s jejich blízkými.

Martin Kavkamluvčí Správy železnic pro mimořádné události

„A to především v dnešní době, kdy se mnoho informací čerpá ze sociálních sítí. Tam mohou být domněnky, neověřené informace a nebo třeba i umělou inteligencí upravené fotky a videa vydávaná jako fakta. Proti tomu oficiální vyjádření společnosti nebo organizace, které se to přímo týká, je záruka pravdivosti informace,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka, jehož cílem je právě v takových situacích zajistit srozumitelný přenos informací směrem k médiím i veřejnosti.

Důležité je to zejména pro příbuzné účastníků nehody. „Často se zřídí nějaká krizová linka, a to buď ze strany toho dopravce, nebo třeba ze strany policie, kam mohou právě příbuzní volat. Nejhorší je, když se nemají jak dozvědět, co se stalo nebo co se děje s jejich blízkými,“ upozorňuje Kavka. Nečinnost v takovém případě považuje za chybu v krizové komunikaci.

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
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Šéf společnosti Psota Petr Chadim se jen stručně vyjádřil v textové zprávě pro Českou televizi. „Celá situace nastala tím, že řidič od Brna zdravil kolegu světelným znamením. Ten to ale pochopil tak, že mu dává přednost,“ napsal. Mimo to dodal, že se všem cestujícím omlouvá za způsobenou újmu. To je však od soboty jeho jediné prohlášení k nehodě s téměř pěti desítkami zraněných.

Jasné tak není, jak firma naložila s řidiči včetně pravděpodobného viníka, tedy jestli dál jezdí, nebo jsou mimo službu.

Podle Kavky nemusí být vždy důvodem neochota mluvit, některé informace i kvůli vyšetřování není možné sdělit. Mnohdy se pak role hlavního zprostředkovatele ujmou složky záchranného systému.

Právě ty při sobotní nehodě na Znojemsku zajišťovaly veškerou komunikaci. Zřízení krizové linky měli mít v tomto případě na starosti hasiči, avšak po vyhodnocení situace to nakonec nebylo potřeba. Cestující se totiž podařilo na místě identifikovat a nebyl mezi nimi ani žádný cizinec.

Na řadě jsou výslechy i analýza z kamer

Všichni byli navíc mimo ohrožení života. Se středně těžkými a těžkými zraněnými skončilo v péči zdravotníků nakonec pouze sedm lidí. Další zraněné rozvezly sanitky do nemocnic. Většina pacientů po ošetření je již doma, hospitalizovaných zůstávalo v úterý posledních pět.

Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných

V blízkých dnech pak bude všechny čekat výslech. Policie totiž sbírá veškeré důkazy, které pomohou k objasnění situace. S variantou, kterou zmínil Chadim, sice policisté pracují, ale potvrdit ji zatím nemohou.

„Budeme vyhodnocovat kamerové záznamy z obou autobusů, ale i z aut, která jela okolo a mají situaci natočenou,“ popsal postup policejní mluvčí Petr Vala. Mimo to vyhodnocují také tachometry, technický stav autobusů nebo pracovní dobu obou řidičů.

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