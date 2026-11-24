„Podle prvotních informací řidič zkolaboval a havaroval. Policisté po příjezdu k nehodě převzali od svědků poskytování první pomoci muži bez známek dýchání,“ informovali policisté na sociální síti X.
Následně k jeho oživení použili externí defibrilátor AED. „Po doporučeném výboji začal řidič znovu dýchat,“ sdělili policisté.
Podle mluvčí jihomoravských záchranářů stála za nehodou zřejmě zdravotní indispozice.
„Na místě byli policisté, kteří zahájili resuscitaci. My jsme si pacienta převzali a zaintubovaného jsme ho převezli ve vážném stavu do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Podle mluvčího Fakultní nemocnice u sv. Anny Jiřího Erlebacha je muž mimo ohrožení života.