Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno je zavřená

Dodávka narazila do kamionu v 15:47, příčiny nehody policisté zjišťují. Řidič dodávky střet nepřežil.
Dálnice D2 ve směru na Brno je v místě nehody poblíž Blučiny uzavřená. Hasiči se starají o havarované vozy, policisté organizují dopravu.
„V tuto chvíli usilují o to, aby takzvaně vypustili vozidla uvázlá za nehodou,“ sdělil po půl páté odpoledne policejní mluvčí Pavel Šváb. Zmíněná auta dostala možnost kolem nehody projet.
Z dálnice se jinak sjíždí na jejím 11. kilometru směrem na Blučiny. „Na odklonové trase počítejte se zdržením a dbejte pokynů policistů,“ vyzval Šváb.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz