Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno je zavřená

Autor:
  17:04
Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon organizují policisté na 11. kilometru dálnice směrem na Blučinu.

Při srážce s kamionem na D2 u Brna zemřel řidič dodávky. (8. září 2025) | foto: Policie ČR

Dodávka narazila do kamionu v 15:47, příčiny nehody policisté zjišťují. Řidič dodávky střet nepřežil.

Dálnice D2 ve směru na Brno je v místě nehody poblíž Blučiny uzavřená. Hasiči se starají o havarované vozy, policisté organizují dopravu.

„V tuto chvíli usilují o to, aby takzvaně vypustili vozidla uvázlá za nehodou,“ sdělil po půl páté odpoledne policejní mluvčí Pavel Šváb. Zmíněná auta dostala možnost kolem nehody projet.

Z dálnice se jinak sjíždí na jejím 11. kilometru směrem na Blučiny. „Na odklonové trase počítejte se zdržením a dbejte pokynů policistů,“ vyzval Šváb.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno je zavřená

Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon organizují policisté na 11. kilometru dálnice...

8. září 2025  17:04

Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

Nejen zápach a nepořádek způsobují nedopalky, které odhazují kuřáci z balkonů. V Brně kvůli jednomu zbytku cigarety vyhořela lodžie a vznikla tak škoda za stovky tisíc korun. Policisté zatím viníka...

8. září 2025  15:30

Nárůst srdečních selhání? Je to také daň za úspěchy v medicíně, říká kardiolog

Premium

Kardiovaskulární onemocnění, tedy ta, která postihují srdce a cévy, jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. „A to přesto, že kardiologie je jedním z oborů, který dokáže vyrvat člověka z náručí...

8. září 2025

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

8. září 2025  12:50

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:49,  aktualizováno  10:49

Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

Vlha pestrá je tuzemským nejbarevnějším ptákem, který na zimu odlétá do Afriky. Hnízdí v zemních norách, které si hloubí vlastním zobákem. Největším hnízdištěm vlh na střední Moravě je Ptačí park...

8. září 2025  8:50

Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká...

8. září 2025  5:48

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

Už téměř čtyři dekády pracuje Miloslava Kameníková jako porodní asistentka. Se svým týmem ve FN Brno řeší individuální přístup k péči. Od začátku jí nebylo lhostejné, jakým způsobem přicházejí děti...

7. září 2025  11:48

Někdo se nesmíří se smrtí blízkého a chodí spát na hrob, líčí ředitelka hřbitovů

Premium

Sedm let vede brněnské hřbitovní „impérium“. Pod Alenu Říhovou spadá deset menších pohřebišť i to největší v Česku – Ústřední hřbitov. Hlavně na něm a v Židenicích vidí problém s nedostatečnou...

6. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Trávník jako oraniště. Divočáci rozryli fotbalové hřiště, zkomplikovalo to zápas

Místo na páteční trénink museli fotbalisté SK Jundrov, hrající v Brně městskou soutěž, na neplánovanou brigádu. S rodinami přišli na hřiště likvidovat škody, které ráno způsobila skupina volně...

5. září 2025  16:33

Dronová pošta je o kus blíž, brněnští vývojáři dokončují naváděcí systém

Premium

Dron podobný malému letadlu se zvedne do výšky 120 metrů a následně zamíří asi čtyři kilometry daleko. Po pár minutách se vrací a úspěšně přistane na označené plošině. Na první pohled se to může zdát...

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.