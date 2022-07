Nehoda u Mikulova uzavřela tah na Rakousko, z kamionu unikla toxická látka

Nehoda se stala nedaleko Mikulova v úseku mezi odbočkami na obce Perná a Bavory. „Vypadá to, že osobní auto přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozem,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb. Zranění by podle něj měla být lehčího charakteru.

Kamion zůstal po nehodě ležet mimo hlavní silnici na obslužné komunikaci. „Převážel nebezpečnou látku, která je toxická a silně hořlavá. Hrozí tam nebezpečí výbuchu a vzplanutí. Únik odhadujeme ve stovkách litrů,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle něj hasiči zabránili dalšímu rozšíření do životního prostředí a na místo povolali chemickou laboratoř. Nyní budou zjišťovat, jaké množství látky je a v jakém je stavu.

Nehoda uzavřela silnici I/52, s ohledem na únik toxické látky a její odstraňování by měla být zavřená delší dobu. Osobní auta nehodu objíždějí přes Dolní Dunajovice a Drnholec, nákladní přes Vlasatice a Hrušovany nad Jevišovkou.