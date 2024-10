Na dálnici D52 narazilo osobní auto do návěsu kamionu. Řidič nehodu nepřežil

Na dálnici D52 u Syrovic na Brněnsku ve směru na Brno v noci na sobotu narazil osobní vůz do návěsu kamionu, poté do svodidel. Při nehodě řidič osobního auta zemřel, spolujezdec se těžce zranil. Řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Dálnice byla asi 6,5 hodiny uzavřená, jezdilo se odklonem.