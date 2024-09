Na D46 u Vyškova havarovala dvě auta. Dálnice stojí v obou směrech, tvoří se kolony

Nehoda dvou osobních vozů ve zúžení obousměrně zastavila provoz na 4. kilometru D46 u Vyškova. Řidič v Octavii vjel do protisměru, kde srazil další osobní automobil. Na místě jsou tři lehce zranění, a jeden těžce. Toho záchranáři transportovali do nemocnice letecky. Silnice je neprůjezdná v obou směrech, vozy sjíždějí na objízdné trasy. Potvrdil to policejní mluvčí Bohumil Malášek.