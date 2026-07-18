V Jihomoravském kraji se už několik týdnů potýkáme s nadprůměrným množstvím výjezdů a do této situace přišla sobotní nehoda autobusů na Znojemsku, popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová. V rozhovoru líčí, jak probíhal zásah u těžké nehody, která si vyžádala několik desítek zraněných, a proč nebylo nutné využít pomoc rakouských kolegů.
Jak jsou na tom v tuto chvíli oba řidiči autobusů?
Oba řidiči utrpěli zranění, byli na místě ošetřeni a následně převezeni k další péči do nemocnice. V jakém přesném stavu se nacházejí a zda patří mezi těžce, nebo méně vážně zraněné, v tuto chvíli ještě zjišťujeme.
Hasiči nám pomáhali s vyprošťováním z kabin, asistovali nám při samotné péči o pacienty a při jejich transportu do sanitek. Záchranářům také postavili stan.
Michaela Bothovámluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje