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Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů

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  14:57
Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva řidiči. Policisté zároveň upozornili na efekt přihlížejících, který v podobných případech komplikuje provoz a zásah záchranných složek.

KRIMI

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Na D2 ve směru na Brno nejprve naboural do náklaďáku osobní vůz, jehož řidič zemřel. Ve vzniklé koloně pak o hodinu a půl později narazila do pomalu jedoucího kamionu dodávka s přívěsem, i v tomto případě skončil střet pro řidiče smrtelně.

Na dálnici navíc vypukl požár, i kvůli tomu zůstala na několik hodin zablokovaná.

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. (4. června 2026)
Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. (4. června 2026)
Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. (4. června 2026)
Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. (4. června 2026)
Peklo na D2 před Brnem. První nehodu nepřežil řidič, při další hoří dvě auta
15 fotografií

K potížím podle policistů přispěl i takzvaný efekt přihlížejících. „Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. V důsledku toho docházelo ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

Výjimkou podle něj nebyli ani lidé, kteří během jízdy pořizovali mobilními telefony záběry z místa tragických nehod. „Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod,“ zmínil Vala.

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Zároveň však poděkoval většině řidičů za ukázněné chování a správné vytváření záchranářské uličky v kolonách. Díky tomu se mohly složky Integrovaného záchranného systému dostat na místo obou nehod v co nejkratším čase a bez zbytečných komplikací.

„Znovu apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby věnovali maximální pozornost řízení, dodržovali bezpečný odstup mezi vozidly a počítali s možností náhlého vzniku kolon, zejména na dálnicích. Především v okolí křížení dálnic D1 a D2 může v dopravních špičkách docházet k jejich rychlému vytváření,“ uzavřel Vala.

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Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů

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