Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů

Na D2 ve směru na Brno nejprve naboural do náklaďáku osobní vůz, jehož řidič zemřel. Ve vzniklé koloně pak o hodinu a půl později narazila do pomalu jedoucího kamionu dodávka s přívěsem, i v tomto případě skončil střet pro řidiče smrtelně.
Na dálnici navíc vypukl požár, i kvůli tomu zůstala na několik hodin zablokovaná.
K potížím podle policistů přispěl i takzvaný efekt přihlížejících. „Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. V důsledku toho docházelo ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.
Výjimkou podle něj nebyli ani lidé, kteří během jízdy pořizovali mobilními telefony záběry z místa tragických nehod. „Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod,“ zmínil Vala.
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Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel
Zároveň však poděkoval většině řidičů za ukázněné chování a správné vytváření záchranářské uličky v kolonách. Díky tomu se mohly složky Integrovaného záchranného systému dostat na místo obou nehod v co nejkratším čase a bez zbytečných komplikací.
„Znovu apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby věnovali maximální pozornost řízení, dodržovali bezpečný odstup mezi vozidly a počítali s možností náhlého vzniku kolon, zejména na dálnicích. Především v okolí křížení dálnic D1 a D2 může v dopravních špičkách docházet k jejich rychlému vytváření,“ uzavřel Vala.