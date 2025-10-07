Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

  9:28aktualizováno  9:34
Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Kamion patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku a jeho přistávání je dálnice ve směru na Prahu uzavřená.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Jihomoravského krajeiDNES.cz

Podle prvotních informací zahraniční kamion patrně nedobrzdil a do auta zezadu narazil. „Pak narazil i do dalšího osobního auta,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Šofér kamionu se tak podle něj buď nevěnoval řízení a nedával pozor, co se děje před ním, případně mohl mít nějaký zdravotní problém, nebo byla na voze technická závada.

Na místo kvůli zraněným zamířil vrtulník. O počtu zraněných zatím záchranáři nemají bližší informace.

Řidiči osobních aut mohou sjet z dálnice na 216. kilometru a vrátit se na 210. kilometru, ovšem s ohledem na pondělní ranní hustou dopravu lze očekávat značné zdržení. Na místě zasahují i hasiči.

Jak dlouho omezení potrvá, není podle Chaloupky v tuto chvíli jasné.

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  9:01

6. října 2025  17:27,  aktualizováno  19:36

6. října 2025  16:47

6. října 2025  16:15

6. října 2025  15:09

6. října 2025  12:09

6. října 2025  10:18

5. října 2025  22:05

5. října 2025  21:38

5. října 2025  19:40,  aktualizováno  20:07

5. října 2025  14:03,  aktualizováno  18:22

5. října 2025  15:56

