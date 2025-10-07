Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Podle prvotních informací zahraniční kamion patrně nedobrzdil a do auta zezadu narazil. „Pak narazil i do dalšího osobního auta,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Šofér kamionu se tak podle něj buď nevěnoval řízení a nedával pozor, co se děje před ním, případně mohl mít nějaký zdravotní problém, nebo byla na voze technická závada.
Na místo kvůli zraněným zamířil vrtulník. O počtu zraněných zatím záchranáři nemají bližší informace.
Řidiči osobních aut mohou sjet z dálnice na 216. kilometru a vrátit se na 210. kilometru, ovšem s ohledem na pondělní ranní hustou dopravu lze očekávat značné zdržení. Na místě zasahují i hasiči.
Jak dlouho omezení potrvá, není podle Chaloupky v tuto chvíli jasné.