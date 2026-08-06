Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli

Když dnes dopoledne havaroval na D1 u Říček modrý renault, který po nárazu vyletěl do pole a několikrát se převrátil, zastavila u něj jediná řidička. Zatímco ostatní vozy podle záchranářů pokračovaly v jízdě, žena přispěchala ke zraněnému muži a poskytovala mu první pomoc.
Na místo vyrazil vrtulník, inspektor provozu i pozemní posádka zdravotnické záchranné služby. Muž utrpěl středně těžká zranění. Po ošetření jej záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Brno.
„Žena byla jediná, kdo zastavil a poskytoval první pomoc. Mávala na ostatní auta, ale nikdo jí nepomohl. Vozy jely dál,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. S mužem zachránkyně komunikovala a zůstala na místě do příjezdu profesionálů. „Důležité bylo, že na místě fungovala. Komunikovala s operátorem a sledovala stav zraněného,“ oceňovala mluvčí pomoc.
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Jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka upřesnil, že vozovka byla za deště zřejmě velmi kluzká, což právě mohlo vést ke zmíněné havárii. „Přesnou příčinu nehody ještě zjišťujeme. Podle informací ze systému však mělo hustě pršet. Dodávka Renault Master přeletěla přes svodidla,“ doplnil.
Ke kolegům záchranářům se přidal s vděčností za pomoc řidičce. V očích policie však jedinou zachránkyní nebyla. „Hlášení o nehodě jsme obdrželi více. Řidiči ve zhoršených podmínkách nemusí mít zrovna dobrý výhled, zaregistrují nehodu pozdě a pak bych důrazně varoval před nouzovým brzděním. Už jen zavolání tísňové linky je tou zásadní pomocí,“ dodal Chaloupka.
Za svůj přístup dostala žena od záchranářů alespoň symbolickou odměnu – plyšového psa Defíka, kterého běžně rozdávají dětským pacientům. „Ano, máme ho výhradně pro dětské pacienty, ale uznejte, že tento čin si odměnu zasloužil. My této hrdince děkujeme za její přístup a tleskáme,“ pousmála se Bothová.
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Defíků záchranka rozdá kolem patnácti stovek. „A ta reakce je skvělá, děti s nimi snáší strasti zranění lépe. A rodiče nám pak posílají fotky, jak s nimi děti spí, i když jsou jejich bolístky už zahojené,“ dodává mluvčí.
„Každý z nás se někdy může dostat do situace, že bude v nouzi. A bude pak moc rád, když někdo zastaví a podá pomocnou ruku,“ apelují složky IZS svorně.