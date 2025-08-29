VIDEO: Dodávka nedobrzdila na dálnici, po nárazu do auta začala prudce rotovat

  13:55
Až hrůzostrašně vypadá na záběrech čtvrteční nehoda, při níž šofér dodávky narazil zezadu do pomalu jedoucích aut v levém pruhu. Nedával zřejmě pozor na to, co se děje před ním na silnici. Po srážce se na dálnici D1 u Holubic na Vyškovsku otočil s bílou dodávkou kolem své osy a na vozovce ho pomohla udržet jen svodidla u krajnice.

Nehodě na dálnici D1 poblíž Holubic na Vyškovsku, při níž létaly plechy, předcházela zcela banální situace, kterou mnozí znají. Ranní špička způsobila pomalejší provoz.

Auta jedoucí po dálnici začala proto brzdit a výstražně blikat, aby upozornila šoféry za sebou, že přijíždí do kolony. Řidiči tak zpomalují, ti v levém pruhu se přibližují co nejvíce ke středovým svodidlům, aby vytvořili záchranářskou uličku.

Jenže jeden šofér, jako by sledoval úplně něco jiného, než co se děje před ním. Na záběrech je vidět, jak se vysokou rychlostí řítí jeho bílá dodávka.

Nejdříve smete osobní auto, které vymrští na středová svodidla, pak se otře o jinou dodávku před ním a sám pak krouží s vozem kolem své osy v pravém pruhu dálnice. Až svodidla u krajnice jej „hodí“ zase zpět do středu vozovky. Měl štěstí, že v pravém pruhu zrovna nic nejelo.

Mladý řidič jel nepozorně a příliš rychle, auto téměř přepůlil o zábradlí

„Při nehodě tří vozidel byla nejvážněji zraněna žena v osobním automobilu, do které dodávka narazila jako první,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Ten zároveň s kolegy apeluje na všechny motoristy před posledním prázdninovým víkendem, aby byli obzvlášť opatrní. Tradičně se totiž očekává vysoký provoz po návratu z dovolených.

„Hrozí tvorba kolon, zvýšená únava a následně snížená pozornost, což významně zvyšuje riziko vážných nehod,“ upozornil mluvčí s tím, že jihomoravští policisté budou o víkendu více v terénu.

Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se...

28. srpna 2025  11:21

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  28.8 8:48

