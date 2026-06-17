Řidič na dálnici kvůli opravě ležel pod náklaďákem, do vozu narazila dodávka

K nehodě došlo po 12:30. „Řidič nákladní tatry zastavil na dálnici, ležel pod vozem a opravoval jej. Do stojícího auta narazila dodávka,“ přiblížila mluvčí jihomoravských policistů Petra Hrůzová.
Řidič dodávky utrpěl středně těžké zranění a vrtulník jej přepravil do Fakultní nemocnice Brno. „Druhého muže záchranáři po zemi převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění,“ doplnila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Dálnice bude podle informací na Dopravniinfo.cz měla být uzavřená odhadem do 15:00, krátce po půl třetí však už šlo úsekem projet jedním pruhem. Řidiči už tedy nadále nemusí dálnici opustit na exitu 190 Brno-západ a úsek objet přes Bosonohy a Popůvky.