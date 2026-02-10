Na D1 u Brna se srazily dva náklaďáky, jeden člověk zemřel. Směr k Ostravě stojí

Nehoda se stala kolem 14:20. „Nákladní vůz z dosud nezjištěných příčin zezadu narazil do druhého, jeden člověk při nehodě zemřel,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Okolnosti nehody policie vyšetřuje. V místě zasahují i hasiči, kteří na sociální síti Threads uvedli, že vyprošťovali jednoho z řidičů.
„Jeden člověk zemřel ještě před naším příjezdem, už jsme mu nemohli pomoci. V péči jsme měli ženu, kterou jsme po ošetření převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz očekává, že by omezení mohlo skončit kolem 16:25.