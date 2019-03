Opilý mladík vjel na čtyřkolce do zákazu, zranil sebe i spolujezdkyni

Teenager na čtyřkolce v sobotu ve 22 hodin nezvládl levotočivou zatáčku mezi Železným a Drásovem.

Stroj převrátil na bok a on i jeho spolujezdkyně utrpěli zranění. Sanitka je převezla do nemocnice.

Mladý řidič nadýchal 0,9 promile alkoholu a dopustil se i dalších provinění.

„Není držitelem žádného řidičského oprávnění a se strojem vjel do míst, kde to zakazuje dopravní značka. Navíc on ani jeho spolujezdkyně neměli předepsanou přilbu,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Alkohol o víkendu přispěl také k další nehodě na Brněnsku. Čtyřiapadesátiletý šofér si poblíž Tvarožné vytahoval z krabičky cigaretu, když se lekl protijedoucího auta a svůj vůz strhl do příkopu.

Záhy nadýchal 2,6 promile, z havárie však vyvázl bez zranění.

„Policistům přiznal, že vypil tři piva a nemalé množství vodky. Nyní musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky,“ poznamenal Malášek.