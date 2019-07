VIDEO: Smrt v autě přímo před vámi. Policie varuje před únavou při řízení

Havárii z minulého čtvrtka zachytila palubní kamera vozidla, které jelo poblíž Nové Vsi na Pohořelicku za červeným autem Hyundai iX20.

To zničehonic přejelo do protisměru, kde lehce zavadilo o Škodu Octavia a následně čelně vrazilo do renaultu.

Pětašedesátiletá řidička, která nehodu způsobila a ve voze byla sama, srážku nepřežila.

V renaultu cestovala pětičlenná rodina včetně tří dětí. Žena sedící na předním sedadle utrpěla vážné zranění, ostatní poranění byla lehká či středně těžká. Čtyřčlenná posádka škodovky vyvázla bez zranění.

Všichni cestující v autech, která se srazila čelně, byli cizinci.

„Jako jedna z hlavních příčin se jeví, že pětašedesátiletá řidička za volantem hyundaie usnula,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté proto video zveřejnili jako varování.

„Řidičům radíme, aby se na cestu velmi dobře připravili a věnovali pozornost svému zdravotnímu stavu i sebemenším příznakům únavy,“ poznamenal Malášek.

Na jižní Moravě od začátku prázdnin zemřelo při silničních nehodách už pět lidí.