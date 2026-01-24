Řidič na Hodonínsku srazil dva chodce na přechodu, jeden je těžce zraněný

Autor: ,
  19:00
Řidič osobního auta v Čejči na Hodonínsku v sobotu srazil na přechodu dva chodce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Záchranáři jednoho člověka s lehkým zraněním převezli do hodonínské nemocnice, druhý chodec byl těžce zraněný a bylo nutné jej převézt na urgentní příjem do Brna, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Nehoda se stala zhruba v 16:20.

„Test na alkohol u řidiče byl negativní. Příčinu a průběh nehody vyšetřujeme,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Kvůli mlze nemohl pro těžce zraněného vzlétnout vrtulník, proto jej museli záchranáři převézt sanitkou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Zhruba jedenáct metrů hluboké kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky na...

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.

Nejdražší možné vstupné, přes 150 repríz, přísná pravidla. Do Brna se vracejí Bídníci

Generálka inscenace Bídníci. Zleva Lukáš Vlček jako Javert a Petr Gazdík jako...

Městské divadlo Brno po 17 letech znovu uvede muzikál Bídníci. Premiéru má v sobotu. I tentokrát se v hlavních rolích představí stejní herci, režie se opět ujal šéf divadla Stanislav Moša. Světový...

24. ledna 2026  10:36

Nymburk dominoval v odvetě s Brnem, 119 bodů ho poslalo do pohárového semifinále

Marcus Santos-Silva z Nymburka smečuje do brněnského koše sleduje ho Adam...

Nymburští basketbalisté jasně vyhráli domácí odvetu čtvrtfinále Českého poháru s Brnem 119:75 a po klopýtnutí v úvodním utkání, v němž na hřišti soupeře prohráli 80:90, díky lepšímu skóre doplnili...

23. ledna 2026  22:52,  aktualizováno  24. 1.

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž...

23. ledna 2026  16:42

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda...

23. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  16:20

V aukci veterán i šperky s diamanty. Nejluxusnější ples rozproudí Čeští slavíci

Ples jako Brno byl opět pestrou přehlídkou šatů, pochoutek i celebrit.

Vysoce prestižním Plesem jako Brno startuje ta pravá taneční sezona na jihu Moravy. Nejluxusnější a nejočekávanější událost na poli místních plesů se uskuteční tuto sobotu. Kromě jihomoravského...

23. ledna 2026  15:50

Nymburk ulovil rozehrávače v Trevisu, Brno našlo posilu v Německu

Tony Perkins na nymburském tréninku

Nymburské bsketbalisty doplnil americký rozehrávač Tony Perkins z italského Trevisa. Podle tiskové zprávy klubu uzavřel čtyřiadvacetiletý hráč smlouvu do konce sezony. Posílení rozehrávky hlásí i...

23. ledna 2026  15:47

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

23. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  15:39

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:50

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

23. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  14:33

Z vesnice si jako starosta vytvořil vlastní byznys, tvrdí policie. Lidé mu věřili

Premium
Bývalého starostu Březiny na Brněnsku Martina Habáně stíhá policie.

Až bezmeznou důvěru svých kolegů i obyvatel dokázal získat Martin Habáň. Muž, který jako starosta deset let řídil tisícihlavou obec Březina v Moravském krasu, se tak mohl chovat fakticky jako...

23. ledna 2026  14:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Miliardářova Fait Gallery mizí z ikonické budovy. Nekončíme, tvrdí její šéfka

Brněnská Adam Gallery.

Deset let chodí lidé v Brně za uměním do Fait Gallery v ikonické cihlové budově v sousedství nákupního centra Vaňkovka. Jenže působit tam bude už jen do poloviny letošního roku, kdy jí končí nájem. O...

23. ledna 2026  5:20

VIDEO: Brněnská přehrada jako jedno velké kluziště. Takto teď vypadá z výšky

Bruslení na Brněnské přehradě. (leden 2026)

Obřího kluziště si v těchto dnech užívají lidé na Brněnské přehradě. V posledních letech nejde kvůli menším mrazům o nic běžného, spíše naopak. V blízkosti přístaviště, kde je led nejsilnější,...

22. ledna 2026  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.