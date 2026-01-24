Řidič na Hodonínsku srazil dva chodce na přechodu, jeden je těžce zraněný

Záchranáři jednoho člověka s lehkým zraněním převezli do hodonínské nemocnice, druhý chodec byl těžce zraněný a bylo nutné jej převézt na urgentní příjem do Brna, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala zhruba v 16:20.
„Test na alkohol u řidiče byl negativní. Příčinu a průběh nehody vyšetřujeme,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Kvůli mlze nemohl pro těžce zraněného vzlétnout vrtulník, proto jej museli záchranáři převézt sanitkou.
