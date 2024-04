Nehodu autobusů se 76 zraněnými způsobil zesnulý řidič. Jel příliš rychle

Vyšetřovatelé případ řešili jako obecné ohrožení z nedbalosti. „Jako příčina nehody byla stanovena nepřiměřená rychlost s nedodržením bezpečné vzdálenosti. Řidič má jet vždy tak, aby stihl zastavit,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí David Chaloupka.

Nešlo tedy o technickou závadu ani zdravotní indispozici, s čímž pracovaly další vyšetřovací verze. Vzhledem k tomu, že viník neštěstí zemřel, policisté pro nepřípustnost trestního stíhání případ odložili.

K nehodě došlo v horkém odpoledni 17. července na třetím kilometru dálnice D2 poblíž Rebešovic ve směru na Brno, před sjezdem k nákupnímu centru Olympia. Dálkový autobus menší firmy zde zezadu narazil do autobusu společnosti Flixbus, který byl na cestě z Maďarska.

V autobusech cestovali výhradně cizinci, zranění utrpělo 76 lidí 25 národností včetně Nigérie nebo Venezuely. Čtrnáct zranění bylo těžkých, zemřel pouze řidič, který srážku zavinil.

„Bylo to stresující, počet zraněných byl vyšší než počet záchranářů, pro posádku to bylo náročné. Celkem na místě zasahovalo 26 záchranářských prostředků, přijeli nám vypomoci i záchranáři z kraje Vysočina a z Olomouckého kraje. Pacienty jsme označovali kartami se jmény, nemocnicí, kam míří, a pravděpodobným zraněním a jeho vážností,“ popsal tehdy záchranář Lukáš Dvořáček.

Radek Miškařík z ředitelství jihomoravských hasičů v brněnských Zábrdovicích zmínil, že zásah pro něj i po sedmnácti letech služby představoval úplně novou zkušenost.

„Když jsem to poprvé uviděl, připadalo mi to, jako kdybych viděl záběry z Ukrajiny, když spadne raketa a je tam ohromné množství raněných a krvácejících,“ přiblížil situaci na místě. „Alfou a omegou u takových zásahů je, aby se záchranáři, hasiči i policisté zaměřili primárně na ty nejhůř raněné a ti dostali pomoc přednostně. Vždycky se nějaké chybičky najdou, ale myslím si, že jsme se na 120 procent snažili prodat to, co jsme se naučili,“ doplnil.