Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

„Na autobuse nejsou téměř žádná poškození, okolnosti nehody nyní teprve zjišťujeme,“ konstatoval mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek k nehodě u Znojma. Silnice tam byla neprůjezdná a řidiči ji museli objíždět po místních komunikacích. Krátce před 16. hodinou už byly následky odklizeny a provoz obnoven.
Ženu středního věku z osobního auta vyprostili hasiči cestou přes dveře u řidiče. Ani její vůz nebyl po nehodě výrazněji poničen. „Pro nás to byl klasický zásah s vyproštěním zaklíněné osoby,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Řidičku s lehkým zraněným převezli záchranáři do nemocnice ve Znojmě.
Místo dopravní nehody na silnici I/43 v obci Česká (modrá značka) a místo střetu autobusu s automobilem na silnici I/53 u Znojma (červená značka).
Druhá nehoda se ve čtvrtek odpoledne stala u obce Česká na Blanensku a také tam se její následky nejvíc podepsaly na dopravní situaci. Několikakilometrová kolona se vytvořila na obě strany – směrem na Brno sahala v 15:40 až ke Globusu, na opačnou stranu do obce Lipůvka.
„Jedná se o nehodu čtyř aut, jedno je na střeše. I zde zjišťujeme další informace,“ doplnil mluvčí policie.