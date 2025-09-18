Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce auta. Tu museli vyprostit hasiči. V 15:50 byla silnice zprůjezdněna. Další hromadná nehoda ochromila provoz na výjezdu z Brna směrem na Lipůvku, kde se tvoří dlouhá kolona.

Jihomoravští hasiči se potýkají s následky nehody osobního automobilu s autobusem v Dobšicích na Znojemsku. (18. září 2025) | foto: HZS Jihomoravského kraje

„Na autobuse nejsou téměř žádná poškození, okolnosti nehody nyní teprve zjišťujeme,“ konstatoval mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek k nehodě u Znojma. Silnice tam byla neprůjezdná a řidiči ji museli objíždět po místních komunikacích. Krátce před 16. hodinou už byly následky odklizeny a provoz obnoven.

Ženu středního věku z osobního auta vyprostili hasiči cestou přes dveře u řidiče. Ani její vůz nebyl po nehodě výrazněji poničen. „Pro nás to byl klasický zásah s vyproštěním zaklíněné osoby,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Řidičku s lehkým zraněným převezli záchranáři do nemocnice ve Znojmě.

Místo dopravní nehody na silnici I/43 v obci Česká (modrá značka) a místo střetu autobusu s automobilem na silnici I/53 u Znojma (červená značka).

Místo dopravní nehody na silnici I/43 v obci Česká (modrá značka) a místo střetu autobusu s automobilem na silnici I/53 u Znojma (červená značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Druhá nehoda se ve čtvrtek odpoledne stala u obce Česká na Blanensku a také tam se její následky nejvíc podepsaly na dopravní situaci. Několikakilometrová kolona se vytvořila na obě strany – směrem na Brno sahala v 15:40 až ke Globusu, na opačnou stranu do obce Lipůvka.

„Jedná se o nehodu čtyř aut, jedno je na střeše. I zde zjišťujeme další informace,“ doplnil mluvčí policie.

