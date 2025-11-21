Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

Autor:
  13:25
I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na Hodonínsku, který zrovna stál v koši pojízdné plošiny, když do ní narazilo auto. Plošina se převrátila na pole, pracovník však zázrakem vyvázl bez vážnějšího zranění.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

S plošinou pracovali v Čejči na Hodonínsku dva muži. Jeden ve zvednutém koši umisťoval vánoční výzdobu na sloupy veřejného osvětlení, druhý ovládal zařízení ze země.

Pojízdná plošina s košem, ze kterého pracovník v Čejči na Hodonínsku umisťoval vánoční výzdobu na sloupy, skončila po nárazu auta v poli. Nehoda se obešla bez vážnějšího zranění. (20. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Krátce před 14. hodinou do jejich řádně označeného vozidla narazilo osobní auto s vozíkem, načež se plošina převrátila na pole několik metrů pod úroveň silnice. Přes hrozivý průběh se nehoda obešla bez vážnějšího zranění.

„Podle dosavadních zjištění se řidič osobního vozu plně nevěnoval řízení. Policisté pracují rovněž s verzí, že jej během jízdy mohla přemoci únava,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Vyproštění plošiny zabralo několik desítek minut, během nichž byla silnice uzavřena. Škodu policisté předběžně vyčíslili na asi půl milionu korun, přesnou příčinu nehody dál vyšetřují.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

Pojízdná plošina s košem, ze kterého pracovník v Čejči na Hodonínsku umisťoval...

I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na Hodonínsku, který zrovna stál v koši pojízdné plošiny, když do ní narazilo auto. Plošina se převrátila...

21. listopadu 2025  13:25

Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Petr Štědroň

Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...

21. listopadu 2025  10:09

Zpoplatnit vjezd a zavést dvacítku, navrhují politici, jak zklidnit střed Znojma

Horní náměstí, Znojmo

Maximální rychlost 20 kilometrů v hodině, zpoplatnění vjezdu, podpora cyklistických a pěších tras či změna parkovacího systému. To jsou návrhy na proměnu historického centra Znojma, které by měly...

21. listopadu 2025  6:03

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Sudetoněmecký sjezd by se příští rok mohl konat v Brně. Uvedl to nejvyšší...

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) oznámilo, že se sjezd sudetských Němců příští rok uskuteční v Brně. Organizace zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich...

20. listopadu 2025  12:59,  aktualizováno  17:17

Lidem vadí stav toalet v oblíbeném centru, hlasují pro „spláchnutí minulosti“

Středisko volného času Lužánky sídlí v historické budově uprostřed brněnského...

Stovky brněnských dětí každý den zamíří do kroužků ve Středisku volného času uprostřed Lužánek. Budova v centru největšího brněnského parku slouží v nemálo případech i kolemjdoucím, když si potřebují...

20. listopadu 2025  16:24

Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

NA DOSKOKU. Pro míč se ve finále PMEZ 1964 tlačí hráči Spartaku Brno i Realu...

Po dlouhé nemoci zemřel v Brně bývalý basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný. Účastníkovi olympijských her v Římě v roce 1960, kde Československo obsadilo páté místo, bylo 89 let.

20. listopadu 2025  15:21

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace

Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu...

20. listopadu 2025  11:44

Bitva u Slavkova 2025 bude na větším prostoru a naposledy s Napoleonem z USA

Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...

Letošní 220. výročí bitvy u Slavkova, významného střetu Napoleonských válek, nabídne zájemcům atraktivní program v rámci vzpomínková akce Austerlitz 2025. Rekonstrukce bitvy, pietní ceremoniál a...

20. listopadu 2025  10:09

Průjezd kolem stojanů benzinky byl opilému cizinci úzký, trefil sloup u nádrží

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Vypadalo to, jako by si šestadvacetiletý Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice na Břeclavsku ještě zvládl, následný odjezd...

20. listopadu 2025  9:18

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Vydrží koalice ODS a ANO? Rok před obecními volbami stoupá napětí nejen v Brně

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Zatímco v Brně se už půl roku snaží krajská šéfka a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová neúspěšně donutit své stranické kolegy, aby ukončili spolupráci s ODS ve vedení města kvůli údajnému...

19. listopadu 2025  10:03,  aktualizováno  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.