Střet levých polovin osobního auta a kamionu byl pro první vůz, respektive jeho řidiče, fatální.
Po nárazu se s autem převrátil na bok a zůstal zaklíněný uvnitř. „Pomohli jsme jej vyprostit, nicméně následkům nehody již podlehl přímo na místě, což následně konstatoval i lékař,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazský.
Jak doplnil, šofér cestoval v autě sám. Řidiči kamionu se i vzhledem k výše posazené kabině nic nestalo. Záchranáři tak nikoho dalšího na místě ošetřovat nemuseli a sanitka i vrtulník se vrátily prázdné na základnu.
Místo nehody bude uzavřené ještě několik hodin, policisté dopravu odklánění na jiné silnice. Zároveň zjišťují, co přesně se na místě stalo.