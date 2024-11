Parkovací věž stojí, ale auta do ní nemohou. Dál tak zahlcují okolní ulice

Ačkoli firma věž dokončila už v roce 2021 a formálně si tak zajištění parkovacích míst „odškrtla“, doposud ji nemůže využít jediné auto. S prodejem takzvaných slotů totiž společnost ani za tři roky od dokončení nezačala. Auta tak stále zaplňují okolní ulice, což se místním nelíbí.

„Často tady parkují, kde to jen jde. Mohl by to být problém například v případě požáru,“ postěžoval si jeden z obyvatel sousedních domů, jehož jméno redakce na jeho přání neuvádí.