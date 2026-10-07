Cizinci předjížděli v místě, kde se často tvoří kolony hlavně kamionů kvůli omezení souvisejícímu s přestavbou křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Tato část dálnice až do jihomoravské metropole je i proto pod zvýšeným policejním dohledem.
„Počínání obou šoférů se zřejmě nelíbilo jinému profesionálnímu řidiči, který do uličky svým nákladním vozem částečně vybočil. Ani to však dvojici nezastavilo. Kamion objeli a pokračovali záchranářskou uličkou dál,“ zmínil policejní mluvčí Petr Vala.
Počínání cizinců k jejich smůle natočil policejní dron, který v úseku dohlížel na dodržování pravidel jízdy v pruzích. Operátor dronu předal informaci kolegovi na motocyklu, který kamiony na sjezdu u Ostrovačic nasměroval na nedaleké parkoviště.
„Tam policisté s oběma řidiči jejich přestupky vyřešili. Oba si byli svého pochybení vědomi, omlouvali ho však tím, že spěchají,“ řekl mluvčí.
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Řidič zneužil záchranářskou uličku, při honičce s policisty vjel i do pole
Za neoprávněné použití záchranářské uličky hrozí na místě pokuta do 1 500 korun. Pokuta za porušení zákazu předjíždění nákladních vozidel se pohybuje mezi 4 500 až 5 500 korunami, pokud ji šofér uhradí po zastavení. K tomu je také šest trestných bodů.
„Jejich spěch se jim tak nakonec prodražil,“ poznamenal Vala.
Záchranářskou uličku mohou využít hasiči, záchranáři a policisté ve snaze dostat se včas tam, kde je jejich pomoc potřeba. „Vjet do ní smějí auta s právem přednostní jízdy, vozy správce komunikace a také ta, která odstraňují následky nehod nebo překážky provozu. Projet tak mohou například i odtahová vozidla pomáhající dálnici znovu zprůjezdnit,“ upřesnil mluvčí.