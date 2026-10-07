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Kamiony předjížděly kolonu na D1 uličkou pro záchranáře, natočil je policejní dron

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  9:40
Volnou záchranářskou uličku využili na konci září pro sebe dva zahraniční řidiči kamionů na dálnici D1 před Brnem. Během ranní páteční špičky se rozhodli neztrácet desítky minut v koloně a začali projíždět okolo čekajících vozů. Ze zácpy vyjel nejprve jeden šofér, vzápětí se za ním vydal další. Oba přitom jeli úsekem, kde platí zákaz předjíždění nákladních vozidel.

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Cizinci předjížděli v místě, kde se často tvoří kolony hlavně kamionů kvůli omezení souvisejícímu s přestavbou křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Tato část dálnice až do jihomoravské metropole je i proto pod zvýšeným policejním dohledem.

„Počínání obou šoférů se zřejmě nelíbilo jinému profesionálnímu řidiči, který do uličky svým nákladním vozem částečně vybočil. Ani to však dvojici nezastavilo. Kamion objeli a pokračovali záchranářskou uličkou dál,“ zmínil policejní mluvčí Petr Vala.

Počínání cizinců k jejich smůle natočil policejní dron, který v úseku dohlížel na dodržování pravidel jízdy v pruzích. Operátor dronu předal informaci kolegovi na motocyklu, který kamiony na sjezdu u Ostrovačic nasměroval na nedaleké parkoviště.

„Tam policisté s oběma řidiči jejich přestupky vyřešili. Oba si byli svého pochybení vědomi, omlouvali ho však tím, že spěchají,“ řekl mluvčí.

Řidič zneužil záchranářskou uličku, při honičce s policisty vjel i do pole

Za neoprávněné použití záchranářské uličky hrozí na místě pokuta do 1 500 korun. Pokuta za porušení zákazu předjíždění nákladních vozidel se pohybuje mezi 4 500 až 5 500 korunami, pokud ji šofér uhradí po zastavení. K tomu je také šest trestných bodů.

„Jejich spěch se jim tak nakonec prodražil,“ poznamenal Vala.

Záchranářskou uličku mohou využít hasiči, záchranáři a policisté ve snaze dostat se včas tam, kde je jejich pomoc potřeba. „Vjet do ní smějí auta s právem přednostní jízdy, vozy správce komunikace a také ta, která odstraňují následky nehod nebo překážky provozu. Projet tak mohou například i odtahová vozidla pomáhající dálnici znovu zprůjezdnit,“ upřesnil mluvčí.

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