Ženu z Brna zastihl porod na slovenském koupališti, rodina dostane poukaz

Už dvojnásobná maminka byla ve vysokém stadiu těhotenství. „Termín měla den před návštěvou areálu,“ sdělila marketingová manažerka Thermalparku Katarína Horváthová. Během plavání v jezeře, které je součástí areálu rekreačního střediska, ucítila žena křeče. Rychle proto zamířila na břeh.

„Vše se semlelo velmi rychle, a než přijela sanitka, byla už malá Izabela na světě. Děkujeme všem přítomným, kteří byli na místě a pomáhali, jako i našim plavčíkům za úžasnou duchapřítomnost. Odvedli jste skvělou práci,“ napsalo vedení Thermalparku na Facebooku ke šťastné události.

Thermalpark DS Dnes sa u nás stala úžasná vec…na brehu jazera sa narodilo bábätkoVšetko sa zomlelo veľmi rýchlo a kým prišla sanitka, malá Izabela už bola na svete. Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí boli na mieste a pomáhali ako aj našim plavčíkom za úžasnú duchaprítomnosť, urobili ste skvelú prácu Ani nie je otázne, že je to aj naše bábätko

Maminke aj dieťatku prajeme zdravie a veľa krásnych chvíľ v živote, a samozrejme veľa krásnych vodných zážitkov u nás

Budeme radi ak nám rodičia ...pošlú fotku malej Izabely 717 75

Malou Izabelu už na koupališti považují za vlastní. „Mamince i děťátku přejeme zdraví a hodně krásných chvil v životě a samozřejmě hodně krásných vodních zážitků u nás,“ vzkázali z Thermalparku.

Zároveň také rodiče děvčátka vyzvali k zaslání Izabeliny fotografie. A dlouho čekat nemuseli. Maminka se s komentářích ozvala po pár dnech i se snímkem čerstvě narozené dcery. „Děkuji moc za pomoc,“ připsala ke snímku a poděkovala také všem pomáhajícím.

Malá Izabela se může těšit na volné vstupy do Thermalparku na následujících deset let. „Celé rodině věnujeme dárkový poukaz na týdenní pobyt zdarma, který mohou využít kdykoliv do tří let v našem kempu nebo hotelu,“ informovala Horváthová.