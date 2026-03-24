VIDEO: Čára přece není zeď, řekli si řidiči. Riskující motoristy nachytal policejní dron

  9:48
Bezmála dvě desítky řidičů zachytil v minulém týdnu na jižní Moravě policejní dron, jak svým nebezpečným chováním ohrožují sebe i ostatní. Na nepřehledných úsecích s plnou čárou se rozhodli předjíždět. Jednoduše proto, že nechtěli zpomalit, když před nimi jel nižší rychlostí kamion či jiné vozidlo.

Šofér nákladního auta se nerozpakoval dokončit svůj předjížděcí manévr i po vyšrafované části, tedy desítky metrů dál za ukončením předjížděcího pruhu.

Řidič modrého vozu se pak nechtěl „táhnout“ za kamionem, tak jej předjel, aby vzápětí dojel cisternu. Pomohl si pár sekundami, navíc jej za chvíli dojela policejní hlídka a zastavila.

Dron nachytal řidiče, kteří předjížděli v zakázaných úsecích
Dron nachytal řidiče, kteří předjížděli v zakázaných úsecích
Dron nachytal řidiče, kteří předjížděli v zakázaných úsecích
Čára není zeď. Dron nachytal řidiče, kteří předjížděli v zakázaných úsecích
„Pokud je na místě nejen plná čára, ale i značka, je výše pokuty na místě 4 500 až 5 000 korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že za tento přestupek vyfasují řidiči ještě šest bodů.

Drony s kamerami vylétly do vzduchu ve třech lokalitách, které jsou podle policie místy, kde v minulosti opakovaně docházelo k vážným dopravním nehodám včetně těch tragických.

Jedno z nich je na silnici u Slavkova u Brna, další pak na hlavním tahu z Brna na Svitavy, konkrétně v nepřehledných zatáčkách a úzkých místech u Černé Hory na Blanensku a dále pár kilometrů severněji u obce Krhov. „Přestože je dopravní značení v těchto místech jednoznačné, policisté během akce zaznamenali řadu jeho porušení,“ doplnil mluvčí.

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Podle něj všichni až na jednoho kontrolovaného si byli svého počínání vědomi a pokutu bez problémů hned na místě zaplatili. Jeden případ, který zaznamenala kamera z dronu, tak putuje do správního řízení, kde šoférovi hrozí sankce až 25 tisíc.

