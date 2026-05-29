Neřídil jsem, tvrdil drzý řidič policistům, i když zastavil přímo před jejich zraky

Autor:
  13:58
Rychlou jízdou na sebe začátkem týdne upozornil řidič středního věku v Dubňanech na Hodonínsku. Všimla si jej policejní hlídka, které se poté snažil zmizet v uličkách. Po rychlém průjezdu jedné ze zatáček hbitě zastavil na místě pro invalidy a vypnul motor. Následně se policisté nestačili divit. Šofér totiž opakovaně tvrdil, že neřídil.

Na své verzi si trval i poté, co jej policisté upozornili, že jeho jízdu natočily kamery.

„To mohlo být jakékoliv auto,“ kontroval drze řidič se zmrzlinou v ruce.

Po nebezpečném průjezdu zatáčky přitom urychleně zaparkoval nejen před zraky policistů, ale i desítek hostů v nedaleké restauraci.

„Důvod jeho jednání byl záhy zřejmý. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel pozitivně,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Řidič se třemi promile ujel od kolize i sraženého muže. Pil jsem až poté, tvrdil

S pozitivním výsledkem testu však šofér nesouhlasil, a protože mu policista odmítl udělat další, následoval dobrovolně hlídku k lékařskému vyšetření, které objasní, zda a do jaké míry byl během jízdy ovlivněn drogami.

Jen za květen zjistili jihomoravští policisté už 300 případů, kdy šoféři řídili pod vlivem návykových látek nebo se odmítli podrobit vyšetření na přítomnost alkoholu či drog. Ve 168 případech šlo o alkohol a ve 132 o drogy. Statistika je k 26. květnu.

„V případě přestupku hrozí řidiči, který usedne za volant bezprostředně po požití alkoholu nebo po užití jiné návykové látky, kromě zadržení řidičského průkazu a zákazu další jízdy také pokuta ve výši od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a 6 bodů do karty řidiče,“ připomněl mluvčí.

