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Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

Oldřich Haluza
  20:06
I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům, ve kterém vyrůstal geniální chlapec Adam Bernau, jeden z hrdinů legendární československé scifi. Přestože objekt už dávno nestojí, malý génius má od loňska v místě pamětní desku. A nově se po něm jmenuje i most.

Ke slavnostnímu pojmenování konstrukce došlo záměrně v pátek 12. června, přesně v den Adamových jedenáctých narozenin. Ve stejný den – v roce 1984 – v seriálu vyhořel dům, v němž nenávratně zmizely jeho poznámky.

Původní objekt, ve kterém bydlela seriálová rodina Bernauových, stál na adrese Bráfova 4. Krátce po natáčení musel ustoupit výstavbě mostu. Ze strany filmařů proto bylo možné jej vykoupit a pro potřeby natáčení zapálit. Díky tomu mohla vzniknout jedna z klíčových scén legendárního seriálu z roku 1983, kdy shořely poznámky mladého génia hledané čtveřicí Návštěvníků. Na obrazovce se jednalo o dům v městečku Kamenice.

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu Návštěvníci. Právě tam se totiž před více než 40 lety natáčel slavný televizní seriál Návštěvníci. Dům, kde vyrůstal geniální chlapec, připomíná mural na stěně konstrukce. (12. června 2026)
V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu Návštěvníci. Právě tam se totiž před více než 40 lety natáčel slavný televizní seriál Návštěvníci. Dům, kde vyrůstal geniální chlapec, připomíná mural na stěně konstrukce. Osobně dorazil Josef Dvořák, který se v seriálu ujal role Emila Karase, nezapomenutelného technika výpravy. (12. června 2026)
Seriál Návštěvníci
V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu Návštěvníci. Právě tam se totiž před více než 40 lety natáčel slavný televizní seriál Návštěvníci. Dům, kde vyrůstal geniální chlapec, připomíná mural na stěně konstrukce. (12. června 2026)
38 fotografií

Nově pojmenovaný Most Adama Bernaua na Bráfově 4 se stane trvalou připomínkou známé postavy československé seriálové historie. Myšlenka na pojmenování části mostní konstrukce silnice velkého městského okruhu se zrodila přesně před rokem při odhalení pamětní desky.

„Máme totiž v Žabovřeskách jednoho skutečně srdcového geodeta, který seriál Návštěvníci miluje. Společně s ním jsem o této možnosti debatoval hned po akci a tehdy se to zdálo jako takové malé science fiction – pojmenovat most po fiktivní seriálové postavě, byť je laureátem Nobelovy ceny. Ale jak se říká, když se chce, všechno jde!“ prohlásil starosta městské části Filip Leder (KDU-ČSL).

Návštěvníci chodili na pivo, dům hořel několikrát. V Brně ožil slavný seriál

Jako první o návrhu o pojmenování mostu jednala kulturní komise v Žabovřeskách, poté jej schválili tamní radní a zastupitelé. Kladné stanovisko vydala následně Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, proto jej poté posvětili i radní města.

„Z formálního hlediska nám zbývá ještě souhlasné stanovisko městského zastupitelstva, které zasedne 23. června, ale my pevně věříme, že nás podpoří. V Česku je totiž jen jediné místo, kde vyhořel dům Adama Bernaua, a my chceme co nejvíce zachovat autenticitu této události. Proto jsme se rozhodli poněkud odvážně dodržet termín Adamových jedenáctých narozenin – tedy 12. června,“ řekl Leder.

Symbolické datum

Pamětní deska Adama Bernaua, postavy ze seriálu Návštěvníci, v brněnské Bráfově...

K odhalení pamětní desky si organizátoři záměrně vybrali 12. červen. V tento den – v roce 1984 – v seriálu vyhořel dům, v němž nenávratně zmizel sešit s poznámkami Adama Bernaua. Tehdy právě slavil jedenácté narozeniny a ještě netušil, že se v roce 2034 v duchu scénáře dočká Nobelovy ceny. Televizní tvůrci dále naplánovali na rok 2123 osídlení Marsu, v roce 2324 mělo dojít k zrušení piva a nakonec v roce 2484 se lidstvo mělo dozvědět o hrozící ničivé srážce s kometou. Právě kvůli tomu se Návštěvníci vydali do minulosti, do roku 1984, aby se ji pokusili změnit a katastrofu odvrátit.

Kromě pojmenování mostu si radnice pro příchozí na páteční akci připravila i jedno překvapení. Stěnu konstrukce nechala ozdobit muralem, který připomíná dům ze slavné televizní ságy. Jeho autorem je streetartový umělec Oliver Heller.

Páteční slavnostní odpoledne znamenalo pro asi tři stovky místních a fanoušků seriálu návrat do světa Návštěvníků. Poslechli si varování Centrálního mozku lidstva a zhlédli projekce ikonických momentů seriálu, třeba zasedání Světové Rady roku 2484 a představení čtyř členů výpravy s názvem ADAM 84. Hasiči si připravili zásah u požáru zmenšeniny domu Bernauových.

Osobně dorazil Josef Dvořák, který se v seriálu ujal role Emila Karase, nezapomenutelného technika výpravy. Přes video poslal návštěvníkům zdravici představitel seriálového Bernaua Viktor Král, který dnes žije na Novém Zélandu, a také jeho filmová láska, dívenka Ali v podání Kláry Polertové-Trojanové.

Na akci připomínající slavnou televizní ságu nemohly chybět ani amarouny, tedy fiktivní potravina z budoucnosti, kterou se Návštěvníci živili. Podávaly se ve sladké i slané verzi. Hudební složku si vzal na starosti třicetičlenný orchestr ze základní umělecké školy Veveří, který zahrál nejslavnější melodie ze seriálu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Návštěvníci nejsou jen seriálem o cestování časem. Jsou příběhem o odvaze, vědění, lidskosti a víře, že i obyčejný kluk může změnit svět. Právě proto si Adam Bernau zaslouží své místo v mapě Žabovřesk,“ uvedl Leder.

3. listopadu 2023
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