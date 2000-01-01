Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její kroky také do Brna. V ulicích jihomoravské metropole ji vítaly davy lidí, jak je zachycené na tehdejších snímcích.
Po příletu do Prahy 27. března 1996 Alžběta II. zamířila na Hrad, kde si s prezidentem Václavem Havlem vyměnili státní vyznamenání. Havel dekoroval britskou panovnici Řádem Bílého lva první třídy s Řádovým řetězem, královna předala Václavu Havlovi Velkokříž britského Řádu lázně občanské skupiny.
Alžbětu II. doprovázel i její choť princ Philip. Na snímku se vítají s tehdejším premiérem Václavem Klausem a jeho manželkou Livií.
O jako „jediném stínu“, který vzájemné vztahy obou národů zatěžuje, zmínila Mnichovskou dohodu. Jedním z jejích signatářů byl totiž i britský premiér Neville Chamberlain.
Z Pražského hradu pak zamířila královna na prohlídku pamětihodností, například Karlova mostu.
Další den její návštěvy už se odehrával v Brně. Takto ji místní přivítali na letišti v Tuřanech chlebem a solí.
Brno bylo na příjezd návštěvy natěšené. Průjezd kolony musel být vytyčen zábradlím, za nímž se tísnily stovky lidí.
Kromě Havla doprovázela vzácnou návštěvu i tehdejší brněnská primátorka Dagmar Lastovecká.
„Chovala se velmi přirozeně, skromně a byla velmi příjemnou společnicí. Po celou dobu z ní čišela důstojnost, vnitřní síla a noblesa,“ vzpomínala Lastovecká (vlevo vedle královny) na návštěvu v roce 2022 po královnině smrti.
Královna Alžběta II. se z balkonu Nové radnice přivítala s přihlížejícími Brňany. Na balkonu vedle ní stáli brněnská primátorka Dagmar Lastovecká a prezident Václav Havel.
Po své návštěvě poděkovala královna Alžběta II. v dopise prezidentu Havlovi za vřelé přijetí. Zvláště zmínila vítající davy v Brně. Takto odjížděla kolona doprovodu britské královny od Nové radnice.
Na slavnostní oběd při návštěvě Brna zamířila Alžběta II. do Besedního domu. Podával se chřestový krém s drůbežím masem, židlochovická bažantí prsa s vinným moravským zelím a jemným lázeňským knedlíkem. Jako dezert kuchaři připravili malé moravské koláčky.
Brno totiž není jen druhým největším městem Česka, především je sídlem justice. Královna Alžběta II. proto nevynechala ani návštěvu Ústavního soudu.
Královna se v Brně setkala i s letci RAF. Podle tehdejší primátorky to bylo dojemné setkání. „Bylo vidět, že královna si velmi vážila pomoci, kterou Velké Británii letci za války poskytovali,“ popsala.
Jako vzpomínku na tehdejší vzácnou návštěvu mají v Brně zmínku v pamětní knize, kam zapsala vzkaz přímo Alžběta II. Brzy ale přibude další připomínka tohoto vzácného okamžiku.
Jako připomínku návštěvy z roku 1996 totiž Brno nechalo zhotovit speciální pamětní desku.
A podoba pamětní desky bude velmi typická pro Alžbětu II. Její hlavní část bude klobouk.
Odlévání části klobouků pro pamětní desku dostali na starosti pracovníci ve slévárně Popovice.
Výsledná podoba aktuálně čeká schovaná pod stříbrnou fólií na slavnostní odhalení. To je naplánované na sobotu 28. března na 14. hodinu.
Takto bude výsledné dílo vypadat. Sobotní program na nádvoří Nové radnice ovšem bude delší. Od 13 do 16 hodin se zde koná Britské odpoledne. Lidé se mohou těšit na módní přehlídku stylových klobouků inspirovaných britskou královskou rodinou, ochutnávku pravého anglického čaje nebo představení tradičních britských tanců.
