OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko
Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně
Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...
OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko
Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...
Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení
Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...
Matikář dostane od školy miliony, výpověď neplatí, rozhodl po dvanácti letech soud
Dlouhých dvanáct let se už táhne spor učitele matematiky Aloise Humpolíka, který v roce 2013 dostal na Střední škole Charbulova v Brně výpověď pro nadbytečnost. S propuštěním nesouhlasil a na...
Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii
Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....
Návštěvu Alžběty II. v Brně nově připomíná červený klobouk, visí na zdi radnice
Historickou návštěvu britské královny Alžběty II. v Brně připomíná nově pamětní deska s červeným kloboukem. Panovnice zavítala do jihomoravské metropole přesně před 30 lety. Výtvarné dílo visí na zdi...
Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř
Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní disciplíně věnuje. V bezpečných podmínkách přitom nechybí ani kontakt se skutečnými zbraněmi. „Šerm...
V Brně srazil vlak člověka, provoz na trati do Uherského Hradiště je přerušený
V Brně v pátek večer srazil vlak člověka. Nehoda se stala mezi hlavním nádražím a odbočkou na stanici Brno-Černovice. Uvedl to policejní mluvčí Petr Vala
Nepovedená digitalizace v Brně. I přes sliby lidé stále musejí s papíry na úřad
Velkou pozitivní odezvu mělo koncem minulého roku oznámení brněnského magistrátu, že zavede jednotný formulář na žádost o městský byt, který navíc půjde vyplnit přes internet z pohodlí domova. Jenže...
Roztrhnout dres, připojit elektrody. Policisté na Kraví hoře oživovali cyklistu
Cyklistu v bezvědomí a se zástavou srdce oživovali před několika dny jihomoravští policisté. Hlídka totiž náhodou byla poblíž místa, kde zkolaboval cyklista. Policisté při zásahu použili i přenosný...
OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko
Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...
Odstřel nebezpečné skály v Moravském krasu, 20 tun vápence se rozletělo na kusy
Ohromný kus bortící se skály odstřelili ve čtvrtek pyrotechnici v Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyněmi. Po celodenním zásahu specialistů nyní leží na místě asi...
Kyjovská interna je věčně přetížená, lékaři varují před snížením dostupnosti péče
Po Znojmě hlásí další jihomoravská nemocnice potíže na interním oddělení na jižní Moravě. Tentokrát jde o Kyjov, kde už přitom jihomoravské hejtmanství nedávno řešilo napětí. Tamní lékaři popisují,...
Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta
Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...
Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský
Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše...
Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program
Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci....
Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert
Jedna kandidátka nese název „Za hezčí obec“, druhá třeba „Pro lepší obec“. Takový volební souboj je typický pro malé vesnice, jenže letos se nezvykle právě ve formě lokálních kandidátek s místním...