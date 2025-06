ČTK , mos Marek Osouch Autor:

Víno, pivo nebo také ovocné pálenky by mohly být daňově uznatelné propagační dary. Navrhují to jihomoravští zastupitelé. Nové Sněmovně po podzimních volbách chtějí předložit návrh zákona, který v pondělí schválili na svém zasedání. Zákon by tak vrátil praxi známou do konce roku 2023, kdy vláda v konsolidačním daňovém balíčku tuto možnost zatrhla.