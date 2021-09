Do soutěže o podobu památníku na Ground Zero se hlásil i malíř z Břeclavi

Na okamžik, kdy se k němu dostala zpráva o teroristickém útoku na newyorská dvojčata, si malíř pamatuje naprosto přesně. „Měl jsem tehdy roční dceru, vozil jsem ji venku v kočárku, když jsem se to dověděl. Do dneška mám ten okamžik vrytý v paměti,“ vypravuje.

Když pak viděl záběry tragédie v televizi, vnímal to jako čistou hrůzu. O mnoho měsíců později pak zaslechl v rádiu zprávu, že Ground Zero – místo, kde dvojčata stávala – má vyplnit památník, který by připomínal všechny, kdo při teroristickém útoku zahynuli.

V tu chvíli se v hlavě výtvarníka zhmotnila představa o obrovském, přesto křehkém památníku, kterou spolu s břeclavským architektem Martinem Ondrouchem přetavil do konkrétního projektu a přihlásil do soutěže.

„Chtěl jsem něco monumentálního, co by čnělo do výšky,“ vypravuje Antonín Vojtek. Pomník koncipoval jako osten, který byl Americe, ale i světu, zabodnut do srdce. Jen jeho základna byla dlouhá 22 metrů. Měl čnít do téměř stometrové výšky a jeho vrchol měl zdobit čtrnáctimetrový skleněný krystal.

„Mám rád kosmos, fantazii. Chtěl jsem to vše propojit,“ podotýká malíř. Pomocí černé a červené barvy zobrazil apokalypsu, krystal naopak vyjadřoval nirvánu a nebeský klid. Lidské duše obětí útoku vylétávající z ohně a popela a vzlétající k nebesům pak představovala bezmála stovka bílých ptáků kroužících kolem kuželu.

Pomník Vojtek s Ondrouchem v návrhu umístili ve středu kompasu utvořeném barevnou dlažbou. „Světové strany symbolizují pozvání pro lidi, kteří se chtějí poklonit obětem a pro ty, kteří odsuzují teror kdekoliv na světě. Zároveň kompas bude upozorňovat, že je nutné proti terorismu bojovat, ať pochází z kterékoli světové strany,“ popsali tehdy tvůrci v návrhu památníku, do jehož nitra umístili místo určené k rozjímání. Krystalem do něj mělo pronikat světlo a otvory ve stěnách měly navozovat dojem hvězd.

„Jsem hrozně rád, že jsem to udělal. Mohlo to být krásné. Ale přece jen jsem neznámý človíček z Česka, ze zemičky, kterou mnozí ani neznají,“ posteskl si Vojtek, že jeho návrh se nepodařilo dotáhnout až k realizaci. Ostatně do soutěže se tehdy přihlásilo víc než pět tisíc autorů, z toho dva z Česka.

Na Ground Zero nakonec vznikl památník podle architektonického návrhu Michaela Arada a Petera Wolkera, který se jmenuje Odraz nepřítomnosti. Jde o dvě mělké nádrže přesně na místech, kde stály věže Světového obchodního centra. Po vnějších stranách nádrží jsou do kamenů vyryta jména všech celkem 2 983 obětí.