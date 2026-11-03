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Až na ten konec dobrý. Šteindler a Čtvrtníček natáčejí komedii o smrti

Oldřich Haluza
  12:46
Milan Šteindler se po téměř 20 letech vrací k filmové režii. V Brně začal natáčet komedii Až na ten konec dobrý, ve které se v hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková. Film vychází ze stejnojmenné knihy brněnského spisovatele a stand-up komika Pavla Tomeše. Část příběhu vznikne přímo v prostorách místní hvězdárny, filmaři zamíří také do Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

První klapka padla symbolicky v období Dušiček, a to při natáčení scén na hřbitově. Štáb bude pracovat v Brně a Praze až do poloviny prosince. Do kin má snímek vstoupit za rok.

Příběh propojuje trojici na první pohled nesourodých postav. Mladou redaktorku černé kroniky v místních novinách, cynického dědečka, který býval ředitelem brněnské hvězdárny, a jeho jedenáctiletou osiřelou vnučku. Ta ze všeho nejraději sbírá a vytváří parte. Když ale přijde na to, že by měla připravit parte pro vlastního dědu, snaží se nevyhnutelný okamžik co nejdéle oddálit.

V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý podle knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. V hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková, které doplní Emma Marklová (na snímku uprostřed). (listopad 2026)
V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý. Na snímku autor knižní předlohy Pavel Tomeš, herec v hlavní roli Petr Čtvrtníček, jeho filmová vnučka Emma Marklová a režisér Milan Šteindler. (listopad 2026)
V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý podle knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. (listopad 2026)
V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý podle knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. V hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková, které doplní Emma Marklová (na snímku uprostřed). (listopad 2026)
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Komedie Až na ten konec dobrý vypráví o smrti, zároveň ale připomíná, proč stojí za to žít. „Ten film je spíš o konečnosti než o smrti,“ vysvětluje autor knižní předlohy Pavel Tomeš. Podle něj se do té doby, než všechno jednou skončí, může stát spousta úžasných věcí. O vážném tématu přitom podle svých slov jinak než s humorem mluvit neumí.

Pro Milana Šteindlera jde o návrat k filmové režii po téměř dvou desetiletích. Naposledy režíroval celovečerní film O život z roku 2008. Nový projekt ho zaujal mimo jiné samotným tématem. „Měl jsem, řekněme, jiné životní starosti, a neměl téma. Až teď přišlo takové, které je konečně moje. A to je téma smrti. A proč? No, sám k ní mám teď mnohem blíž,“ říká režisér.

Natáčení přitom nepatří k jeho nejoblíbenějším částem filmové práce. Nejvíce se těší do střižny. „Nemám natáčení rád, protože se musí hrozně brzy vstávat. A to já nerad. Miluju střižnu, ale natáčení, to je takové nutné technické peklo, kterým si musíte projít. I když… Je to stejně svým způsobem vášeň,“ dodává s nadsázkou.

Ve filmu se objeví i astronaut Aleš Svoboda

Vedle Petra Čtvrtníčka a Vandy Chaloupkové se ve filmu objeví také Emma Marklová, Vladimír a Anna Polívkovi, Jan Kolařík, Michal Isteník, Simona Peková, Hana Holišová nebo písničkářka Nikola Mucha.

Sám za sebe se ve snímku představí také brněnský astronaut Aleš Svoboda, který se má v roce 2027 zúčastnit národní mise na Mezinárodní vesmírné stanici. „Kdo jiný by měl vědět, co je tam nahoře?“ komentuje jeho zapojení Šteindler.

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Knižní předloha získala v roce 2022 Cenu čtenářů Magnesia Litera. Příběh se následně dočkal také divadelní adaptace v Městském divadle Brno a Český rozhlas jej uvedl jako četbu na pokračování. Scénář k filmové podobě napsal Tomeš společně se Šteindlerem.

Podle producenta Martina Palána z Bontonfilm Studios nabídne snímek vedle morbidních vtipů a cynických hlášek také dojemný příběh. „Věřím, že diváci se budou smát i dojímat a možná si cestou z kina uvědomí, že není důležité, kolik času nám zbývá, ale jak s ním naložíme,“ uvedl.

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