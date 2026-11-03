První klapka padla symbolicky v období Dušiček, a to při natáčení scén na hřbitově. Štáb bude pracovat v Brně a Praze až do poloviny prosince. Do kin má snímek vstoupit za rok.
Příběh propojuje trojici na první pohled nesourodých postav. Mladou redaktorku černé kroniky v místních novinách, cynického dědečka, který býval ředitelem brněnské hvězdárny, a jeho jedenáctiletou osiřelou vnučku. Ta ze všeho nejraději sbírá a vytváří parte. Když ale přijde na to, že by měla připravit parte pro vlastního dědu, snaží se nevyhnutelný okamžik co nejdéle oddálit.
Komedie Až na ten konec dobrý vypráví o smrti, zároveň ale připomíná, proč stojí za to žít. „Ten film je spíš o konečnosti než o smrti,“ vysvětluje autor knižní předlohy Pavel Tomeš. Podle něj se do té doby, než všechno jednou skončí, může stát spousta úžasných věcí. O vážném tématu přitom podle svých slov jinak než s humorem mluvit neumí.
Pro Milana Šteindlera jde o návrat k filmové režii po téměř dvou desetiletích. Naposledy režíroval celovečerní film O život z roku 2008. Nový projekt ho zaujal mimo jiné samotným tématem. „Měl jsem, řekněme, jiné životní starosti, a neměl téma. Až teď přišlo takové, které je konečně moje. A to je téma smrti. A proč? No, sám k ní mám teď mnohem blíž,“ říká režisér.
Natáčení přitom nepatří k jeho nejoblíbenějším částem filmové práce. Nejvíce se těší do střižny. „Nemám natáčení rád, protože se musí hrozně brzy vstávat. A to já nerad. Miluju střižnu, ale natáčení, to je takové nutné technické peklo, kterým si musíte projít. I když… Je to stejně svým způsobem vášeň,“ dodává s nadsázkou.
Ve filmu se objeví i astronaut Aleš Svoboda
Vedle Petra Čtvrtníčka a Vandy Chaloupkové se ve filmu objeví také Emma Marklová, Vladimír a Anna Polívkovi, Jan Kolařík, Michal Isteník, Simona Peková, Hana Holišová nebo písničkářka Nikola Mucha.
Sám za sebe se ve snímku představí také brněnský astronaut Aleš Svoboda, který se má v roce 2027 zúčastnit národní mise na Mezinárodní vesmírné stanici. „Kdo jiný by měl vědět, co je tam nahoře?“ komentuje jeho zapojení Šteindler.
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Knižní předloha získala v roce 2022 Cenu čtenářů Magnesia Litera. Příběh se následně dočkal také divadelní adaptace v Městském divadle Brno a Český rozhlas jej uvedl jako četbu na pokračování. Scénář k filmové podobě napsal Tomeš společně se Šteindlerem.
Podle producenta Martina Palána z Bontonfilm Studios nabídne snímek vedle morbidních vtipů a cynických hlášek také dojemný příběh. „Věřím, že diváci se budou smát i dojímat a možná si cestou z kina uvědomí, že není důležité, kolik času nám zbývá, ale jak s ním naložíme,“ uvedl.