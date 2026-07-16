VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce

V Prušánkách po bouřkách napočítali dohromady 46 výjezdů. Jednalo se zhruba o čtvrtinu ze všech 185 zásahů, které hasiči měli zhruba od půl šesté do půlnoci.
Bouře v obci uvolnila izolaci střechy na základní škole. Vítr poškodil také střechy rodinných domů. V okrajové části obce se uvolnily cihly ze štítu řadového domu a popadaly na vedlejší dům. Poškozené byly střechy obou budov.
Na několika místech v Prušánkách voda zatopila sklepy a garáže, hasiči ji museli odčerpávat. Silný vítr se opíral také do stromů, které je potřeba v některých lokalitách nejprve zkontrolovat, jestli v jejich okolí nehrozí nebezpečí.
„Aktuálně mapujeme škody po středeční bouřce a jejich rozsah. Zprovozňujeme cesty a chodníky. Pouštíme mimořádné hlášení,“ uvedla místostarostka Prušánek Jana Šupová (nez.).
S odklízením následků bouřky pomáhali profesionální i dobrovolní hasiči. Na pomoc přijely i jednotky z okolních obcí. „Stále pomáháme v Prušánkách a Moravské Nové Vsi, respektive v Prušánkách už máme hotovo. Jedná se zejména o zaplachtování a opravy střech,“ upřesnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška před čtvrteční desátou hodinou.
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Dešťová smršť s kroupami spláchla centrum Brna. Počasí zkomplikovalo dopravu
Obec občany vyzvala, aby z bezpečnostních důvodů nechodili na hřbitov a ke kostelu, na dětská hřiště ani do oblasti vrbiček a hluboké cesty směrem na Nechory. „Hrozí zde akutní nebezpečí pádu poškozených stromů. Jakmile hasiči zkontrolují stav, bude přístup obnoven,“ informovala na sociálních sítích.
Pro ukládání poškozených věcí a bioodpadu z bouřky mimořádně otevřela sběrný dvůr. Po průtrži zřídilo vedení obce před úřadem krizový štáb, kam měli občané přijít nahlásit škody.
„Pokud víte o situaci, která bezprostředně neohrožuje život, ale vyžaduje zásah obce, pokud potřebujete vysoušeče a pro bližší informace, volejte na obecní úřad na číslo 518 374 125,“ vyzvala obec.
Po Prušánkách zasahovali hasiči nejvíce ve vedlejší Moravské Nové Vsi, a to ve 24 případech. Okolo desítky výjezdů měli ve Velkých Bílovicích a sousedním Moravském Žižkově.
Déšť a bouřky se prohnaly pásem obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, které tak patřily mezi bouřkou nejzasaženější regiony. Hasiči tam evidovali 69 a 48 výjezdů. V Brně, nad kterým se okolo půl šesté vytvořila slabší supercela, pomáhali v 64 případech.
Během pouhých 20 minut spadlo v brněnských Žabovřeskách více než 15 milimetrů srážek. Teplota vzduchu se za deset minut propadla téměř o 10 stupňů Celsia. Průtrž s několikacentimetrovými kroupami zatopila ulice, komplikovala dopravu.