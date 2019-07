Ze sklípku Karel Gott odchází poslední, vzpomínají jihomoravští hudebníci

Co přejí zpěváci Karlu Gottovi? Jožka Černý

Setkání s ním je vždycky srdečné, jsme rádi vedle sebe. Strašně si ho vážím jako člověka, jeho chování mi vždy velice imponovalo – to, jak se choval slušně. A odvedl kus práce. Máme společné motto: dokud nás budou lidé poslouchat, budeme zpívat. (smích) Je tedy mým vzorem po stránce umělecké i chováním a chtěl bych si ten vzor ještě roky užívat, sedět vedle něho a setkávat se s ním, to je moje přání. Petr Bende Je pro mě spojením noblesy, pokory, talentu a píle, která ho provází celou kariérou. Vnímám ho od dětství. Skladby, které nazpíval, jsou obrovskou inspirací jak pro zpěváky a hudebníky, tak i pro posluchače. Zanechal v nich své příběhy, zanechal v nich sebe, tak pokorně a energicky, jak to umí pouze on. Ovlivnil mnoho generací a jsem rád, že jsem v jedné z nich, kterou také zasáhl. Vše nejlepší Vám ze srdce přeji, MISTŘE! Laďa Kerndl Vždy jsme si spolu měli co říct, probrat život. Pojí nás láska k hudbě, jeho smysl pro humor a optimistický pohled na život. Karel je naprosto pohodový, vstřícný, skromný, nekonfliktní člověk se srdcem na dlani, který umí. A tak mu přeji jen jediné: Ať je zdráv a obklopen milující rodinou a těmi, co si ho váží a mají ho rádi. Josef Bouda Jeho hudba nás obklopovala celý život, až se nám díky ní ty životy změnily. Má obrovské charizma, je to fajn chlap. Není idolem jen naší generace, ale dokáže uchvátit jak starší babičky, tak mladinké posluchačky a posluchače. Má takovou paletu písní, že ke každému úseku v životě najdete tu vhodnou. Zpívá o štěstí, o mládí, o škole, o lásce... Přejeme panu Gottovi především pevné zdraví a plno radosti z rodinného štěstí a publika. Jiří Zonyga Mistru Gottovi přeji k jeho kulatinám jen to nejlepší, mnoho sil, spoustu krásných písní, pevné zdraví a řadu skvělých koncertů, stejně jako byl ten brněnský. Jsem vděčný, že jsem právě v Brně měl tu možnost Karlovi předskakovat. Když pana Gotta přivezli do DRFG Areny, všichni jsme se obávali jak mistr koncert zvládne, připadal nám velmi unavený, ovšem tisíce fanoušků mu vlily takovou sílu do žil, že jeho výkon byl naprosto úžasný. Díky, Mistře, a všechno nej, nej, nej.