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Požár u Národního parku Podyjí se rychle šířil k vesnici, vznikl asi od cigarety

Oldřich Haluza
  15:45
Dramatické chvíle vyvolal v neděli odpoledne požár u obce Konice v bezprostřední blízkosti Národního parku Podyjí na Znojemsku. Při příjezdu prvních jednotek se rychle šířil směrem k domům a nebylo daleko od vážného nebezpečí. Díky rychlému zásahu hasičů se však postup podařilo zastavit, plameny nakonec zasáhly plochu velkou přes osm hektarů. Požár vznikl pravděpodobně kvůli nedopalku cigarety.

Konice se nachází přímo za hranicemi národního parku. Většina požárem zasažené plochy, kterou tvořily vřesoviště, křoviny, dřeviny a zčásti i vinohrad, spadá už přímo na jeho území. V blízkosti je vyhledávané Trauznické údolí se stejnojmenným potokem, který se zhruba jeden a půl kilometru od shořelého porostu vlévá do řeky Dyje.

První jednotky přijely k rozsáhlému požáru v neděli před druhou odpoledne. I kvůli intenzivnímu šíření smíšeným porostem vyhlásil velitel zásahu druhý stupeň požárního poplachu. S plameny bojovaly desítky hasičů, a to více než čtyři hodiny.

Snímky z dronu ukazují rozsah území zasaženého nedělním požárem u obce Konice na hranici Národního parku Podyjí. (31. srpna 2026)
S požárem smíšeného porostu u obce Konice na hranici Národního parku Podyjí bojovali hasiči přes čtyři hodiny. (30. srpna 2026)
Snímky z dronu ukazují rozsah území zasaženého nedělním požárem u obce Konice na hranici Národního parku Podyjí. (31. srpna 2026)
Při požáru smíšeného porostu u obce Konice na hranici Národního parku Podyjí shořela plocha o velikosti více než osmi hektarů. (30. srpna 2026)
Při požáru smíšeného porostu u obce Konice na hranici Národního parku Podyjí shořela plocha o velikosti více než osmi hektarů. (30. srpna 2026)
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„Díky koordinovanému nasazení jednotek se podařilo zastavit postup požáru a ochránit domy i část vinohradu. Požár byl následně lokalizován a jednotky pokračovaly v dohašování skrytých ohnisek,“ přiblížil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

Kromě travního porostu a křovin shořela také část vinohradu. Škoda na něm činí předběžně 25 tisíc korun. Včasným zásahem se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě přibližně čtvrt milionu.

Pohled na shořelou plochu nabízí děsivý pohled. V okolní zeleni se momentálně tmavá půda nehezky vyjímá. Ochranáři však situaci nevidí tak černě.

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„Přestože oheň zasáhl část cenných stepních porostů, škody na přírodních stanovištích by měly být minimální. Shořela především suchá tráva a křoviny, charakter území zůstává zachován a očekáváme jeho přirozenou obnovu,“ uvedla Správa Národního parku Podyjí.

Vyšetřovatel požáru označil za pravděpodobnou příčinu jeho vzniku nedopalek cigarety. Ochranáři i proto návštěvníky prosí, aby se v přírodě chovali zodpovědně, zvlášť v době panujícího sucha.

„Neodhazujte cigaretové nedopalky, nerozdělávejte oheň mimo vyhrazená místa a pomozte chránit jedinečnou přírodu Podyjí před podobnými událostmi,“ vyzvali správci parku.

Hasiči požár definitivně zlikvidovali krátce před čtvrt na sedm. Jednotky se mohly postupně vrátit na své základny.

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