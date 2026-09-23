Potenciál velkého hitu má konverzační komedie Fifty, kterou na Lidické chystají i jako silvestrovskou premiéru. Autorem je totiž Petr Zelenka, jeden z nejoceňovanějších českých scenáristů a režisérů, podepsaný třeba pod filmy Knoflíkáři či Samotáři.
„Mimořádně úspěšný autor tuto komedii napsal pro Dejvické divadlo a v roce 2022 získala Cenu divadelní kritiky za nejlepší původní hru,“ vyzdvihl dramaturg Jan Šotkovský s tím, že se Zelenkou pro MdB připravují speciální verzi. Komedii o mužích v krizi a ženách v nesnázích zrežíruje Mikoláš Tyc.
Sezonu 2026/2027 v sobotu zahájila dramatizace románu Miroslava Hlauča Letnice s Dušanem Vitázkem v hlavní roli. „Autorův debutový román získal titul Kniha roku 2026 v soutěži Magnesia Litera,“ zmínil dramaturg Miroslav Ondra. Magická balada se odehrává na začátku 20. století ve vesničce v rakousko-uherské monarchii a režie se chopil Stanislav Slovák.
Milovníci klasiky se mohou těšit na Honoré de Balzaca a jeho Šagrénovou kůži, tedy „dramatizaci dobrodružství jednoho života“. „Šagrénová kůže vám splní přání. Ale jakmile si něco budete přát, tak ta kůže se zmenší. A jak se zmenší, zkrátí se vám život,“ nastínil premisu představení dramaturg Vojtěch Balcar. O režii úplně prvního uvedení tohoto románu na českých jevištích se postará Stanislav Moša.
Na své si přijdou fanoušci románu Louise de Berniéra Mandolína kapitána Corelliho. „Jeho popularitu přiživila filmová verze z roku 2001, v níž ústřední role hráli Nicolas Cage a Penélope Cruzová,“ přiblížil dramaturg Šotkovský. Na jevišti ožije spletitý příběh, který se odehrává na malém řeckém ostrově Kefalonia za druhé světové války. A svou premiéru v MdB v roli režiséra si při něm odbude oblíbený herec Petr Halberstadt.
Carmen z New Yorku
Mezi premiérovými muzikály tentokrát není žádný v Česku „prověřený“ hit. To nemusí být vůbec na škodu, protože na hudební scéně diváci najdou něco skutečně nového. Třeba Carmen – ne tu slavnou Bizetovu operu, ale nový muzikál ze současnosti s podtitulem Příběh z New Yorku. To napovídá, že známý příběh o ženě, pro kterou je největší hodnotou svoboda, se ze Španělska přesouvá za oceán.
Dvojice španělských autorů Iván Macías a Félix Amador je podepsaná i pod muzikálem Medicus, který si diváci na Hudební scéně MdB velmi oblíbili. „Autoři byli z naší produkce tak nadšení, že se rozhodli, že svoje další dílo uvedou ve světové premiéře právě zde,“ pochlubila se dramaturgyně Klára Latzková. Stejně jako u Medica se i tentokrát režie chopí Stanislav Moša.
I při výběru dalšího kusu šli v divadle „najisto“. Romantická muzikálová komedie Co by kdyby je dílem autorské dvojice Tom Kitt a Brian Yorkey, která se v Brně už blýskla kusy Děsnej pátek a Nenormální. „Jde o jejich třetí společné dílo, které pro nás objevil režisér Petr Gazdík,“ přiblížila Latzková.
Hlavní hrdinkou je Elizabeth, která se po rozvodu vrací do New Yorku a chce začít nový život. Žena středního věku se ocitá na křižovatce a rozhoduje se, kterou cestou se dát. A muzikál vypráví obě varianty, kudy se její život bude ubírat.
Muzikálovou komedií slibuje být i Oponaaa! Odehrává se v divadelním prostředí, kde se zrovna ne všechno daří, a bude to navíc detektivka. „Ten muzikál má tři zásadní složky. Hudební divadlo, detektivky 50. let a jazz,“ nastínil dramaturg Balcar.
Šestnáct premiér chystá Národní divadlo Brno
Jaká bude předposlední sezona pod vedením ředitele Martina Glasera, který se v srpnu 2028 ujme šéfovského postu Národního divadla v Praze? Diváky čeká 16 premiérových titulů – čtyři opery, čtyři balety a osm činoherních kusů.
Sezona 2026/2027 je výjimečná především pro Janáčkovu operu. Na festivalu Janáček Brno 2026, jehož desátý ročník startuje 13. října, totiž uvede všechny opery Leoše Janáčka, které zde tvořili už od roku 2014. „Máme tedy celkem čtyři nové premiéry a osm dalších obnovených premiér janáčkovských produkcí,“ shrnul šéf opery Jiří Heřman.
V Besedním domě bude jeho tým inscenovat skladatelovu první operu Šárka, která existuje ve dvou podobách – v klavírním výtahu a v přepracované instrumentální verzi. Na festivalu zazní obě.
Světově uznávaný výtvarník Petr Sís a režisér Petr Forman přinesou do Brna nového Mozartova Dona Giovanniho. „Stejně jako Figarova svatba zazní v dobové interpretaci s orchestrem Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luxem,“ poznamenal Heřman.
Dětskému publiku je určena vtipná opera Benjamina Brittena Archa Noemova. „Prostor dostanou děti nejen účinkující na jevišti, ale i dětský divák, který bude do příběhu interaktivně zapojen,“ prozradil.
Vrcholem operní sezony se stane Richard Wagner. „Jsem rád, že jsme se stali partnerem koprodukčního projektu a uvedeme monumentální dílo Mistři pěvci norimberští,“ řekl Heřman s dodatkem, že pětihodinové produkce se rozhodně není třeba bát.
První baletní premiérou nové sezony bude Maska, a to 25. září. „Půjde o mou poslední velkou tvůrčí práci pro náš soubor,“ podotkl s nostalgií šéf baletu Mário Radačovský, který s Glaserem odejde do Prahy. Na svém novém autorském díle spolupracoval s pianistou Ivo Kahánkem, scénografem Markem Hollým a kostýmní výtvarnicí Alexandrou Gruskovou.
Druhou premiérou pro hlavní soubor baletu se stane Zapomenutá země – pocta světovému velikánovi Jiřímu Kyliánovi, který oslaví osmdesátiny. Juniorský soubor NdB2 pak v nové sezoně tradičně uvede dvě premiéry původních projektů Program 9 a jubilejní Program 10.
Petr Kolečko a Daniela Špinar v Redutě
Nejvíc novinek nabídne činohra. „Pro svou první práci v Česku si nás vybral Martin Kušej, bývalý umělecký šéf mnichovského Residenztheateru a vídeňského Burgtheateru,“ vyzdvihl šéf činohry NdB Milan Šotek. Se zdejším souborem Kušej připraví představení Andorra z pera švýcarského protiválečného spisovatele Maxe Frische. „Od počátku ji koncipujeme jako úder na solar všem fašistickým tendencím dneška,“ prohlásil Šotek s tím, že celá nadcházející sezona se ponese v tomto duchu.
To však neznamená, že nebude veselo. V plánu činohry na příští sezonu je totiž Paní Pittová. Pod původní komedií o fenoménu internetových podvodníků je podepsaný scenáristický „hitmaker“ Petr Kolečko a výrazná režisérka Daniela Špinar.
„Půjde o ukázku toho, že i člověk v internetovém prostředí velice gramotný, v tomto případě mladá dáma, si může myslet, že zrovna jí Brad Pitt napsal, ať mu pošle 80 tisíc eur, protože mu Angelina obstavila účet,“ nastínil šéf činohry, o čem se bude v Redutě hrát.
V plánu činoherních premiér je i portugalský kus Tiaga Rodriguese Katarína aneb Krása zabíjení fašistů, jevištní adaptace románu Alberta Moravii Konformista, inspirovaná filmem Bernarda Bertolucciho nebo finský Patriarcha od Juhy Jokely.
V Redutě bude k vidění komedie Mucha, Mucha, Mucha od tvůrce píšícího pod značkou S.d.Ch. o petiční iniciativě za obnovení Líšeňských mírových slavností, autorská inscenace Lukáše Brutovského Happy Hour (Všichni tady zemřeme) o „life koučích, seberozvojové literatuře a influencerech“. Českou premiéru si pak odbude černá tragikomedie Dospělost slovenské autorky Michaely Zakuťanské o tom, zda se dá vesele žít, nebo umírat.