Jen ona a telefon. Pěvkyni čeká neobvyklá opera v Janáčkově divadle

Podle Kačírkové Radok spojil vlastně dva kusy do jednoho představení. „První kus Tři fragmenty z Juliette napsal Bohuslav Martinů. Na něj navazuje Lidský hlas od Francise Poulence. Ale na mě, a myslím, že i na diváka, to působí jako jednolité dílo,“ představuje hru sólistka Národního divadla Brno.

V první části bude divák sledovat příběh mladinké Juliette, s níž na jevišti bude vystupovat ještě pětice herců. V druhé polovině se však scéna vylidní a Kačírková zůstane v pokoji sama pouze s telefonem.

„Je to rekvizita pevné linky, s ní se telefonuje trošku lépe než s mobilem,“ podotkla Kačírková.

A co do něj bude zpívat? „Žena na jevišti se snaží po telefonu přemluvit přítele, aby jejich vztah nezahazoval a vrátil se k ní. Nakonec se ale ukáže, že je to vlastně celé trochu jinak,“ nastínila děj.

Představení už znají diváci ve Švédsku. Na tamní zkoušky i představení Kačírková jezdila, aby si roli nastudovala.

„Role se tam ujala drobná, blonďatá herečka Kerstin Avemo. Juliette má působit mladince, což u Kerstin bylo vcelku bezproblémové. Já se svými tmavými vlasy budu muset s týmem vlasových odborníků najít nějaké schůdné řešení, jak takové podoby dosáhnout,“ podotýká sopranistka s tím, že paruku na hlavě nesnáší a barvit vlasy si trvale nechce.

Poznatky si přinesla ale i o fungování celého divadelního týmu. „Bylo úsměvné pozorovat, jak je herečka sama na scéně a po krajích pódia čeká asi šest lidí s připravenou vodou, kdyby náhodou potřebovala. Já se nesmím nechat takhle opečovávat, moc rychle bych si na to zvykla,“ směje se.

Sama a ještě francouzsky

Celé představení odzpívá Kačírková ve francouzštině, a to i přesto, že tímto jazykem nemluví. „Rozumím významům vět, ale jazyk nepoužívám. Takže kdybych měla výpadek, žádnou jinou alternativu nevymyslím. Ale text už snad umím natolik, aby se mi to nestalo,“ doufá pěvkyně.

Libreto studuje s lektorkou francouzštiny a neustále urguje přátele, kteří francouzsky mluví nebo přímo z Francie pocházejí, aby jí s přednesem pomohli.

Ačkoli je hra minimalistická i na scéně, o to hlubší prožitek Kačírková divákům slibuje. Podle ní je kus emočně velmi silný. „Když dva tři dny nezkouším, cítím na sobě, že už bych se potřebovala zase vykřičet, vybít,“ přiznává.

Ačkoli do podoby mladé zoufalé ženy se bude muset stylizovat, všechno ostatní se děje podle ní. „Je to perfektní, zkouší se podle mého tempa. Užívám si, že se nemusím přizpůsobovat dalším kolegům. Když jsme zkoušeli s režisérem Radokem, párkrát se mě ptal, jestli už bych si nechtěla dát pauzu,“ podotýká Kačírková.

Rodačka z Českých Budějovic působí v brněnském souboru od roku 2016. Angažmá má ale také v Praze, Ostravě a Bratislavě.