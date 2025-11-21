Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Jana Soukupová
  10:09
Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze, kam se chystá i se svým týmem, okamžitě se tak vyrojily obavy, kdo jeho taktovku převezme a zda současnou úroveň udrží. Od středy je jasno alespoň o tom prvním.
Petr Štědroň

Petr Štědroň | foto: Vladimír KIVA Novotný

16 fotografií

Od 1. srpna 2028 povede Národní divadlo Brno (NdB) dramaturg a zkušený divadelník Petr Štědroň, rodilý Brňan a syn skladatele a muzikologa Miloše Štědroně. A zdá se, že tato volba kulturní veřejnost z velké části uklidnila.

„Pro překladatele, germanistu a všestranného divadelníka je to návrat z Prahy, kde od roku 2013 působí jako ředitel Divadla Na zábradlí, do rodného města a současně do instituce, kterou dobře zná i zevnitř. Od roku 2004 v NdB pracoval jako dramaturg a později se stal uměleckým šéfem Reduty, která se právě pod jeho vedením vypracovala v respektovanou a diváky vyhledávanou scénu,“ zdůvodnila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) rozhodnutí komise.

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

V ní kromě jejích náměstků zasedli například ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian, dosavadní ředitel NdB Martin Glaser či rektorka Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádná.

Národní divadlo Brno je stabilní institucí, která je a musí zůstat prvořadým a klíčovým aktérem v celonárodním kulturním rozvoji,“ prohlásil Petr Štědroň. „Nejsem z těch, kteří by chtěli negovat práci předchůdců. Chci naopak s pokorou a evolučně navázat na to, čeho se v předchozích obdobích dosáhlo,“ uvádí ve své koncepci nastávající šéf, jenž ve výběrovém řízení předčil rektora Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Petra Michálka, ředitele Moravského divadla Olomouc Davida Gerneše a finančního ředitele NdB Martina Gerycha.

Štědroň chce zbavovat diváky pocitu elitářství

S NdB má Štědroň jasně stanovené plány. „Mým snem je vytvořit divadlo bezbariérové v plném smyslu slova, bez překážek fyzických, ekonomických a mentálních. Chtěl bych dál zbavovat potenciální diváky NdB pocitu elitářství a nedostupnosti vůči instituci,“ avizuje.

Zdůrazňuje také, že se vynasnaží získávat víc peněz z neveřejných zdrojů včetně důslednějšího využívání grantových pobídek, slibuje další rozvíjení vlajkových festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno směrem k zahraničním partnerstvím a výraznější spolupráci s městským kulturním průmyslem.

Naopak se bojí odlivu zaměstnanců všech profesí NdB „za lepším“ i poklesu návštěvnosti a tržeb hlavně v důsledku široké brněnské kulturní nabídky.

Za cenu dacie dostává Brno mercedes, míní šéf divadla po dekádě ve funkci

Po výběru Štědroně vypuklo mezi lidmi z oboru nadšení. Většina diváků si totiž pamatuje, jak ceněnou scénou se za jeho uměleckého vedení stala náročněji pojatá „odnož“ NdB působící v letech 2007 až 2013 v Redutě. Tehdy zde pozvedla celkovou úroveň tvorby i dramaturgyně Dora Viceníková, dnes Štědroňová, která v roce 2013 rovněž odešla do Prahy a se svým manželem se vrátí coby umělecká šéfka celé činohry NdB.

Nadějně znějí i jména těch, kteří nahradí současné vedoucí opery a baletu. Druhé jmenované „sekci“ bude šéfovat světoznámá primabalerína a choreografka Daria Klimentová, na pozici ředitele opery ze současné pozice zástupce povýší Aleš Kučírek. Dirigent a sbormistr Jakub Klecker se pak stane hudebním ředitelem.

Přinese cenné impulzy, věří Glaser

Štědroňovo zvolení oceňuje i muž, který mu svou židli uvolní. „Jsem rád, že komise vybrala a Rada města Brna se rozhodla jmenovat do čela NdB respektovaného divadelníka s renomovaným týmem. Společně jistě přinesou divadlu cenné impulzy. Protože Petr Štědroň ve své koncepci deklaroval, že chce evolučně navazovat na naši práci, věřím, že předání divadla proběhne hladce, a já tomu budu maximálně nápomocný,“ oznamuje Glaser.

Chvála přichází také odjinud. „Petr Štědroň, kterého znám od dětství, je nesporně významnou osobností českého divadelního prostředí,“ sděluje emeritní rektor JAMU Petr Oslzlý. „Má zkušenost z téměř desetiletého působení v NdB, z úspěšného řízení Divadla Na zábradlí, z vedení Pražského divadelního festivalu německého jazyka, byl také u zrodu festivalu Divadelní svět. Nebude to mít nesporně lehké, NdB i jeho festivaly bude od Martina Glasera přebírat ve skvělém stavu, ale myslím, že má všechny předpoklady, aby na něj úspěšně navázal,“ věří.

Brno chce ušetřit na provozu divadla, více se má naopak zapojit kraj a stát

Optimismus sdílí rovněž dramatik Milan Uhde. „Petra Štědroně znám jako hluboce vzdělaného a evropsky orientovaného divadelníka a zkušeného šéfa. Jeho tvůrčí tým pokládám za znamenitý. Jsem přesvědčen, že NdB v něm získalo vynikajícího ředitele,“ říká.

Nynější vedení NdB připraví ještě umělecký program do konce sezony 2027/28, a to včetně festivalu Divadelní svět Brno. „V pokročilé fázi přípravy je nyní i festival Janáček Brno 2028, za jehož přípravu je na základě dohody se zřizovatelem NdB zodpovědné stávající vedení,“ upřesňuje tisková mluvčí divadla Zuzana Klimplová.

„Program bude zveřejněn jako vždy s ročním předstihem na podzim 2027. Nový tým ředitele Petra Štědroně představí své konkrétní plány na začátku jara roku 2028,“ doplňuje.

