Řidič nepojízdnou tatru odstavil krátce po poledni ve stoupacím pruhu a snažil se svépomocí opravit závadu.
„Po pár minutách jel ve stejném pruhu i šofér zahraniční dodávky. Ten zcela nepochopitelně, bez náznaku brzdění, v plné rychlosti narazil do zadní části nepojízdného nákladního vozu. V okamžiku nárazu se řidič tatry nacházel přímo pod vozem. Jako zázrakem děsivě vyhlížející nehodu oba řidiči přežili,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.
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Nehodu zachytila kamera uvnitř jednoho z vozů, který jel za dodávkou ve vedlejším pruhu. „Pozornost si zaslouží i příkladná reakce mnoha řidičů, kteří pohotově zastavovali, aby poskytli první pomoc. Pochvalu si zaslouží zejména dvě ženy zachycené na videu, které si duchapřítomně navlékly i reflexní vesty a k raněným spěchaly bezpečně po krajnici,“ podotkl mluvčí.
Řidič dodávky vyvázl ze srážky se středně těžkým zraněním a vrtulník jej přepravil do Fakultní nemocnice Brno. Druhého šoféra záchranáři sanitkou převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění.
Podle Chaloupky na dálnicích v okolí Brna dochází k velkému množství nehod, při kterých hraje významnou roli nepozornost.
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„Často končí tragicky. Zejména o nadcházejícím víkendu lze očekávat hustší provoz v souvislosti s motocyklovým mistrovstvím světa. Řidiči by tak měli být obzvláště pozorní, protože se mohou nárazově tvořit kolony,“ poznamenal mluvčí.