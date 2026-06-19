Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Dodávka vůbec nebrzdila. Policie ukázala záznam děsivého nárazu do tatry

Oldřich Haluza
  13:02
Jako zázrakem přežil řidič tatry děsivou nehodu, při níž do jeho vozu zrovna v momentě, kdy pod ním ležel a opravoval jej, narazila zezadu v plné rychlosti dodávka. Její šofér do náklaďáku naboural bez jakéhokoliv náznaku brzdění. Nehoda se stala ve středu na dálnici D1 před sjezdem na Kývalku od Brna. Policie nyní ukázala záběry z kamery.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Řidič nepojízdnou tatru odstavil krátce po poledni ve stoupacím pruhu a snažil se svépomocí opravit závadu.

„Po pár minutách jel ve stejném pruhu i šofér zahraniční dodávky. Ten zcela nepochopitelně, bez náznaku brzdění, v plné rychlosti narazil do zadní části nepojízdného nákladního vozu. V okamžiku nárazu se řidič tatry nacházel přímo pod vozem. Jako zázrakem děsivě vyhlížející nehodu oba řidiči přežili,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Řidič na dálnici kvůli opravě ležel pod náklaďákem, do vozu narazila dodávka

Nehodu zachytila kamera uvnitř jednoho z vozů, který jel za dodávkou ve vedlejším pruhu. „Pozornost si zaslouží i příkladná reakce mnoha řidičů, kteří pohotově zastavovali, aby poskytli první pomoc. Pochvalu si zaslouží zejména dvě ženy zachycené na videu, které si duchapřítomně navlékly i reflexní vesty a k raněným spěchaly bezpečně po krajnici,“ podotkl mluvčí.

Řidič dodávky vyvázl ze srážky se středně těžkým zraněním a vrtulník jej přepravil do Fakultní nemocnice Brno. Druhého šoféra záchranáři sanitkou převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění.

Podle Chaloupky na dálnicích v okolí Brna dochází k velkému množství nehod, při kterých hraje významnou roli nepozornost.

Provoz na D1 před Brnem zahušťují návštěvníci MotoGP, záchranáři v areálu řeší kolapsy

„Často končí tragicky. Zejména o nadcházejícím víkendu lze očekávat hustší provoz v souvislosti s motocyklovým mistrovstvím světa. Řidiči by tak měli být obzvláště pozorní, protože se mohou nárazově tvořit kolony,“ poznamenal mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu...

I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...

Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?

Petr Uličný

Nejen fotbaloví fanoušci nadále vzpomínají na legendárního trenéra Petra Uličného řečeného John, který v pátek po dlouhé nemoci opustil tento svět. Uličný v nejvyšší české lize odkoučoval 413 zápasů,...

Tragická nehoda hodiny blokovala D2. Při střetu dvou kamionů zemřeli oba řidiči

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů na dálnici D2 u Brna. (13....

Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla ve 13:00 téměř devět hodin uzavřená v obou...

Provoz na D1 před Brnem zahušťují návštěvníci MotoGP, záchranáři v areálu řeší kolapsy

Na Masarykův okruh začínají od pátečního rána najíždět fanoušci MotoGP. (19....

MotoGP letos poprvé promlouvá i do běžného provozu. Kvůli víkendovému svátku motorsportu se na dálnici D1 tvoří kolony převážně mezi 172. až 196. kilometrem ve směru na Brno. Už tak hustý provoz...

19. června 2026  10:15,  aktualizováno  12:18

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

MotoGP 2026 Brno: Program závodů a vstupenky. Jak si povede Salač?

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...

19. června 2026  8:58

Z radnice v Brně se stává developer, za pár let chce postavit více než stovku bytů

Na okraji Českých Budějovic staví bytový komplex developer Jaroslav Třešňák....

Negativní trend poklesu počtu městských bytů v Brně, kterých ubývá navzdory slovům politiků o nutnosti výstavby, chce pomoci zvrátit největší městská část Brno-střed. Dosud se soustředila na opravy...

19. června 2026  6:08

Švancara opět svlékl Salače, ten slíbil výhru. Binder okusil brněnská piva

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků....

Když moderátor Petr Švancara donutil závodníka Moto2 Filipa Salače svléknout tričko před tisíci fanoušky loni, byl čtyřiadvacetiletý Čech mírně zaskočen. Tentokrát se se svým osudem rychle smířil....

18. června 2026  20:28

Brno stojí za to! Motorkáři už velebí českou pohostinnost a levné pivo

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků....

Velká cena v Brně oficiálně začíná pátečními ranními tréninky. Její fanzóna, která vyrostla v samotném srdci Brna na náměstí Svobody, už ale nabízí unikátní zážitky. Aby také ne, vždyť plochu s...

18. června 2026  19:57

Urny spisovatele Kundery a jeho ženy uložili v Brně pod „levitujícím“ náhrobkem

Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním...

Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urny s jejich ostatky dnes do hrobu jen v úzkém kruhu...

18. června 2026  16:27

Mamma Mia a písečná pláž jako u moře. V Aqualandu Moravia chystají filmové léto

Aqualand Moravia zahájí naplno letní sezonu 2026 o víkendu 27. a 28. června.

V Aqualandu Moravia se ve velkém naváží písek. Vedení areálu, který je nejnavštěvovanějším turistickém cílem jižní Moravy, totiž připravuje pro hosty na letošní letní sezonu jako novinku písečnou...

18. června 2026  15:48

Mimořádné výzkumy s lidským rozměrem, vzpomínají kolegové na špičkového vědce

Ivan Rektor

Nebál se žádných výzev, prosazoval, že se musí zkoušet nové metody, techniky a přístupy. Tak si kolegové pamatují uznávaného neurologa Ivana Rektora. Tento špičkový vědec, který zemřel minulou neděli...

18. června 2026  13:35

MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?

18. června 2026  12:55

Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve...

Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního...

18. června 2026  12:27

OBRAZEM: Brno v noci patřilo Zbrojovce, nové logo promítla na ikonické budovy

Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané...

Nové klubové logo nejprve představili legendám na středečním galavečeru. A aby si Brno zvyklo na nový vizuál prvoligového celku, fotbalová Zbrojovka jej v noci na dnešek ve spolupráci s městskými...

18. června 2026  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×