Řidič na D2 přežil svou smrt. V plné rychlosti narazil do kamionu a odešel po svých

  15:31
Mohla to být osudová chyba. Řidič automobilu, který u Brna najížděl na dálnici, kvůli pohledu do zpětného zrcátka přehlédl stojící kolonu před sebou a v plné rychlosti narazil do kamionu. Děsivá srážka však měla šťastné vyústění, když šofér dokázal ze zdemolovaného vozu sám vystoupit.

Řidič se v pondělí ráno u Obchodního centra Olympia připojoval na dálnici směrem na Brno, kde se zrovna nacházela kolona aut. Jako poslední v ní stál kamion, který měl správně rozsvícená výstražná světla. I přesto do něj osobní vůz v plné rychlosti narazil.

To, co vypadalo jako smrtelná havárie, se však překvapivě obešlo bez vážných zdravotních následků. Šofér dokonce ze zcela zničeného auta sám vystoupil. „V podobných případech přitom nebývá výjimkou, že nárazy do stojících vozidel na dálnici končí tragicky,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

Slepě za náklaďákem i mezi sloupky. Policie ukázala chaos na uzavírce dálnic

Dechová zkouška u řidiče vyloučila alkohol. „Policistům na místě uvedl, že se při jízdě díval do zpětného zrcátka a přehlédl stojící kamion,“ sdělil Vala. Muž byl poté z preventivních důvodů odvezen do nemocnice.

Brněnským křížením dálnic D1 a D2, u nějž se aktuálně pracuje, podle policistů projede denně až 80 tisíc vozidel.

„Nejen v tomto úseku je nutné, aby se řidiči plně věnovali řízení. Při dojíždění do kolon by měli být maximálně soustředění a dodržovat bezpečný odstup. Nepozornost totiž na dálnicích patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod,“ podotkl Vala.

20. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  15:46

20. ledna 2026  15:31

