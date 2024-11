Představitel Napoleona přijede na rekonstrukci z Francie, doma má vlastní kanon

Autobusová linka 702 bude operativně posilována vložením dalších spojů navíc nad rámec jízdního řádu z Brna, Úzké (nástupiště u OD Tesco) v době od 10:45 do 13:45 po trase Brno, Úzká – Brno, Opuštěná – Brno, Tržní – Brno, Černovičky – Brno, Slatina, sídliště – Šlapanice, Bedřichovice, rozc. – Jiříkovice, motorest Rohlenka. V opačném směru ze zastávky Jiříkovice, motorest Rohlenka po uvedených zastávkách zpět do Brna (v tomto směru jízdy vynechává zastávku Brno, Opuštěná, naopak obsluhuje navíc zastávku Brno, Zvonařka) pak budou vedeny posilové spoje v době od 15:00 do 16:30 hod. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK. Jízdné z Brna na Rohlenku činí 33 korun, pro držitele jízdenek pro zóny 100+101 stačí dokoupit jízdenku za 19 korun.

Pro přepravu mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou pak budou v době od cca 11:20 do 13:20 (jen v uvedeném směru) zavedeny mimořádné spoje linky 601 v intervalu 20-30 minut. V opačném směru pak budou z Rohlenky do Slavkova u Brna (jen v uvedeném směru) vedeny mimořádné spoje linky 601 v době od 15:00 do 16:20 v intervalu 20 minut. Na lince platí běžný tarif IDS JMK. Jízdné mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou vyjde na 33 korun.