Městská část Brno-střed v minulých dnech vybrala provozovatele tří prodejen na Rullerově nábřeží, které stále zejí prázdnotou. Celkem měla zájem téměř padesátka podnikatelů i proto, že radnice předem nespecifikovala, jaké služby v místě chce.
Nakonec je jasné, že nabídka bude široká. Lidé si tu zakoupí slané i sladké občerstvení. Dále třeba točenou zmrzlinu, piva z malých pivovarů, moravská vína, míchané drinky, domácí limonády a samozřejmě i kávu. Prodejci budou připravovat také snídaně a čerstvé svačiny pro děti a dospělé.
Ke všem prodejnám náleží vnitřní prostory i venkovní zahrádka. „Předpokládáme, že podniky otevřou v průběhu června, jakmile dokončí vybavení interiérů a nezbytnou administraci. S veškerým vyřizováním dokumentace se provozovatelům snažíme maximálně pomoci, aby mohli prodávat co nejdříve,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Co však zůstane stále zavřené, je hlavní budova kavárny. Ta totiž i přes dřívější sliby politiků nebyla zkolaudována jako kavárna, takže se vše musí nejdříve papírově přepsat.
„V současné době dokončujeme prováděcí projekt a vyřizujeme souhlas stavebního úřadu se změnou využití,“ dodal starosta.
Zatímco v horním patře v úrovni ulice Poříčí bude kavárna s terasou, ve spodním bar s výčepem. Obě podlaží propojuje schodiště i venkovní výtah.
Jak rychle se vše podaří vyřídit, není jasné. Radnice si přeje, aby se podařilo prostor otevřít v druhé polovině letošního roku. Provozovatele ale zatím nemá, stejně tak ani dobudované a vybavené vnitřní prostory.