Cesty pro pěší, cyklisty i bruslaře, k tomu budova kavárny a desítky laviček už lemují vůbec první náplavku v Brně u řeky Svratky. Stezky v těsné blízkosti vody se táhnou od hokejové haly Rondo, respektive železničního mostu Uhelná, až takřka ke koupališti Riviéra. Po kritizovaném, ale nevyhnutelném kácení je též na obou březích vysázeno na šest stovek nových stromů.

V těchto dnech by se dalo na první pohled říct, že je hotovo, ostatně někteří nedočkavci už sem vyrazili. Jenže svým neuváženým krokem porušili zákaz a po části z nich navíc zůstaly v nezatvrdnutém betonu stopy. Což může ohrozit termín otevření.

Podle smlouvy má sdružení stavebních firem dokončit stavbu za 1,8 miliardy korun 30. června, tedy za necelý týden. Politici ale stále nedokážou říct, jestli se tak skutečně stane. „Zatím by to tak mělo být,“ zní opatrná odpověď investičního náměstka Reného Černého (ANO). Na stole podle něj nyní není žádný návrh na prodloužení termínu.

BRNOmycity „Proč je tady páska, když je to očividně hotové?“



Stává se čím dál častěji, že lidé vstupují na místa, která jsou ohraničená jako staveniště a uzavřená.

Prosíme, nedělejte to. Jednak se můžete zranit (úsek za chvilku může vypadat jinak, ne všechno se dá odhadnout na první pohled) a jednak můžete stavbu poškodit. V poslední době se nám takhle zkomplikovala například výstavba protipovodňovek na Poříčí, kde se po čerstvě vybetonované stezce někdo rovnou prošel i projel. 94 40

Náměstek v této souvislosti rovněž upozorňuje na neukázněné Brňany, kteří na stezky chodí. „Bohužel se to teď musí opravit,“ říká ke stopám v betonu Černý s tím, že vstup na stavbu táhnoucí se podél řeky několik kilometrů nejde lehce zabezpečit proti vniknutí. Podle vyjádření magistrátu se přitom minimálně v posledních týdnech stávalo, že lidé zcela úmyslně oddělávali mobilní ploty zabraňující vstupu.

Někteří zřejmě mohli mít pocit, že je hotovo, a byli natěšení, že se na stezky konečně podívají. Stavba se totiž opakovaně prodlužuje, hotová měla být už předloni na podzim. Zástupci vedení Brna navíc při posledním oddálení termínu dokončení z letošního dubna veřejně slibovali, že se část cest otevře v předstihu, tedy ještě před kompletní finalizací veškerých prací.

Magistrátní politici tuto snahu skutečně měli, jenže jim takový postup podle informací iDNES.cz úředníci zatrhli. Byl by to příliš velký risk z hlediska bezpečnosti, aby se po stále probíhající stavbě v těchto letních dnech pohybovaly desítky, či dokonce stovky lidí. „Mysleli jsme, že to půjde, ale narazili jsme na legislativní omezení,“ stýská si náměstek.

Kdy budou všechny stezky otevřeny, zatím není jasné

Lidé přitom nemohou očekávat, že s dokončením stavby, stále ještě plánovaným na pondělí, bude hned přístupných všech zhruba osm kilometrů stezek, z toho pět pouze pro pěší. Povolení k užívání se teprve začne vyřizovat.

„Není vhodné o něj žádat, dokud nejsou práce hotové,“ tvrdí mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Podle něj se bude Brno snažit stezky otevřít co nejdříve, tedy ještě v průběhu letních prázdnin. Blíže ale termín nedokázal specifikovat.

Navíc ať už to bude kdykoliv, v budoucí kavárně poblíž hokejové haly si žádní hosté zatím neposedí. Do správy ji má dostat městská část Brno-střed, jež bude provozovatele teprve hledat. Do doby převzetí dokončené a zkolaudované stavby podle mluvčího radnice Michala Šťastného nemůže městská část nic dělat. „Očekáváme, že se tak stane v řádu měsíců,“ odhaduje.

Pokračování komplikují potíže s výkupem jednoho z pozemků

Kavárna na Rullerově nábřeží, které nese jméno po autorovi náplavky, tak oproti očekávání, že se otevře letos, zahájí provoz nejspíš až za rok.

Příští rok by se rovněž měli dělníci se stavebními stroji posunout po proudu řeky Svratky jižněji, kde budou pracovat na další etapě od železničního mostu na Uhelné po sportovní areál v Komárově. A vrhnout by se měli i na koryto Svitavy od cyklopodjezdu na Hladíkově ulici do Komárova. „Momentálně je požádáno o stavební povolení,“ přibližuje Poňuchálek vývoj přípravy této etapy protipovodňových opatření v Brně.

Komplikací však je, že se městu dosud nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Jeden ze soukromníků nechce svou parcelu prodat za cenu, kterou stanovil odborný posudek. Nevybudování zábran proti vodě ale brání jakémukoliv rozvoji lokality v sousedství autobusového terminálu Zvonařka, například i plánovanému novému hlavnímu nádraží v odsunuté poloze.

Nelibě to nesou rovněž soukromí investoři, kteří by chtěli lukrativní parcely využít. „Vedou se jednání, že by daný pozemek tito investoři odkoupili a následně městu prodali za cenu danou posudkem,“ nastiňuje možné řešení brněnský radní Jiří Oliva (SOCDEM).