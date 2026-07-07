Dobrá káva, snídaně i lehký oběd. Na brněnské náplavce otevřou první podniky

Práce na úpravě budovy potrvají necelé tři měsíce. Kavárnu se zahrádkou slibovali politici otevřít už na letošní sezonu.
Radnice Brna-střed převzala náplavku do správy v minulých měsících. Budova, v níž bude kavárna, byla původně zkolaudovaná jako provozní objekt. Hlavní část podniku s výhledem na řeku Svratku je v úrovni ulice Poříčí. Nabídne prostor s kapacitou 60 hostů a navazující terasu pro dalších 50 lidí. Ve spodním patře na úrovni náplavky bude bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované.
„Stavební práce provede společnost OHLA ŽS, která realizovala celou stavbu protipovodňových opatření. Očekáváme, že v následujících dnech obdržíme stavební povolení a následně předáme staveniště zhotoviteli. Práce potrvají podle uzavřené smlouvy do 80 dní,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Úpravy budovy přesáhnou osm milionů korun. Už nyní městská část připravuje otevřené výběrové řízení na provozovatele kavárny.
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Budova na náplavce určená pro prodej občerstvení ožije. Po roce od dokončení
Na náplavku se stěhují také noví nájemci tří obchodních jednotek, kteří vzešli z květnového výběrového řízení. Nájemcem první prodejní jednotky bude společnost, jež se specializuje na přípravu snídaní, svačin či lehkých obědů. Další dva prostory budou patřit především kávě.
„Provozovatelé si aktuálně vybavují prostory a vyřizují souhlasná stanoviska úřadů, s čímž jim pomáháme. Tento týden otevře první podnik, další dva se přidají v průběhu příštího týdne. Součástí všech provozoven jsou také venkovní zahrádky,“ doplnila 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
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4. března 2026