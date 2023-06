Etnika v Brně mluvila o „anticiganismu“ i protiukrajinské náladě, napětí klesá

„Všichni jsme se shodli, že vnímáme, že se situace uklidňuje a stabilizuje, potvrdili nám to i přítomní zástupci policie. Ocenili jsme, že se podařilo uspořádat důstojné pietní rozloučení s obětí tragického incidentu,“ uvedl Šimáčková Laurenčíková.

Napětí mezi Romy a Ukrajinci vzniklo po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady v průběhu festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec, policisté pouze uvádějí, že šlo o cizince. Podezřelý muž je ve vazbě.

Uklidnění emocí mezi oběma menšinami potvrdila i předsedkyně Ukrajinské iniciativy jižní Moravy Ilnara Dudašová. „Po tomto incidentu pociťujeme zklidnění emocí, ale ukrajinská menšina je i nadále vystrašená, protože protiukrajinské nálady se ve společnosti objevují stále častěji,“ dodala Dudašová.

Na jednání byla zmíněna i nespokojenost Romů s jejich negativním nálepkováním a silným „anticiganismem“ většinové společnosti. „Bavili jsme se také o tom, co Romy trápí v oblasti vzdělávání, bytové problematiky nebo v oblasti drog,“ přiblížila diskuzi vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

V budoucnu by chtěla oslovit místní romské a proromské organizace, zda by bylo možné udělat analýzu problémů, které Romy postihují. „Chtěli bychom se právě Romů zeptat na to, jak by problémy řešili a kdo by je vyřešit mohl,“ objasnila Fuková.

Ta rovněž začala s ministerstvem vnitra vyjednávat program, který by se zaměřoval na bezpečný internet v romské komunitě. „Spolupracovali bychom s krajskými úřady a zaměřili se na vzdělávání neziskových organizací a následně romské komunity ohledně dezinformací, nenávistných projevů a vůbec působení na sociálních sítích,“ dodala.

17. června 2023

V polovině června přišlo podle odhadu policie asi tisíc lidí na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně, kde zavzpomínali na mrtvého Roma. Pieta se nesla v duchu protivládní demonstrace, ač mělo jít o poklidné setkání a plánovaná demonstrace byla zrušena.

Někteří lidé kromě vlády kritizovali i její přístup k běžencům, kteří z Ukrajiny uprchli před ruskou agresí. Skandovali například „My je tady nechceme“, prohlašovali také, ať se na Ukrajinu vrátí bojovat. Jozef Daniel, ředitel iniciativy Brno tým, která shromáždění zorganizovala, princip kolektivní viny odmítl.