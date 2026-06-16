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Voják před soudem. V Brně začnou projednávat případ pořezání brigádního generála

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  8:11
Městský soud v Brně dnes začne projednávat případ vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví.

Roman Hyťha na snímku s Petrem Pavlem 8. května 2023, kdy ho prezident povýšil do hodnosti brigádního generála. | foto: CTK / Deml OndrejČTK

O Hyťhově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz, voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Obžalovanému hrozí až deset let vězení.

Incident se stal loni v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle serveru iROZHLAS.cz se stal po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil.

Voják, který napadl nožem generála Hyťhu, je podezřelý ze čtyř trestných činů

Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba viní muže i z výtržnictví a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Činu se totiž podle policie dopustil veřejně, na místě veřejnosti přístupném a po útěku z místa řídil auto pod vlivem značného množství alkoholu.

Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dlouho sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se v létě 2022 stál náčelníkem generálního štábu.

Jak už loni v listopadu informoval portál iDNES.cz, Hyťha byl převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Hyťha také kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku.

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