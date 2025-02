Po vraždě mladého Roma se šestice vrhla na Ukrajince. Jeden dostal 5,5 roku vězení

Nejdelší podmínka u dospělých činí pět let. Mezi obžalovanými jsou i tři mladiství, kteří si od soudu odnesli také podmínky trvající nanejvýš tři roky. Soud poslal do vězení muže, který svou vinu popřel. Vypověděl, že je alkoholikem a netušil proto, do čeho se zapojil. Ostatní se k útoku přiznali. Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová si na rozdíl od útočníků ponechala lhůtu pro odvolání.

Potyčka se stala ve vyhrocené atmosféře jen dva dny po tragické události u Brněnské přehrady, kdy skupinka Romů napadla muže, jenž se ohradil proti hlasité hudbě, kterou si pouštěli v tramvaji. Napadený Rohozin se útočníkům snažil bránit, přičemž jednoho z nich nožem vážně zranil a pořezal i dalšího. Nikolas Z. na následky bodných ran zemřel. Krajský soud v Brně jednání Rohozina označil za nutnou sebeobranu a zprostil jej obvinění.

O dva dny později se sešli hlavně členové romské komunity na pietním pochodu za zemřelého mladíka. Ten později vedl ke rvačce, při které skupinka napadla dva náhodné Ukrajince v centru města. Muži seděli na zahrádce podniku kousek od Dominikánského náměstí. „Mezi skupinkami došlo k výměně názorů. Případ řešíme pro podezření z přečinu výtržnictví a poškození cizí věci,“ sdělil tehdy mluvčí policie Pavel Šváb.

Při incidentu agresoři zdemolovali i vybavení zahrádky podniku v hodnotě zhruba 40 tisíc korun. Napadení muži vyvázli bez zranění. Vyhrocenou situaci museli uklidnit policisté. Na místo se sjelo několik hlídek republikové i městské policie.