Zabil soka před barem, pak znásilnil spoluvězně a nutil ho pít moč, viní cizince

Zabil muže před barem, šikanoval a znásilňoval ve věznici, tak by se dalo podle obžaloby shrnout jednání Dziubenka pocházejícího z Ukrajiny. Jak u soudu řekl, kradl už od dětství jako sirotek, který se ocitl na ulici, později byl odsouzený k trestu odnětí svobody na Ukrajině a v Česku ho potrestali mimo jiné za výtržnictví. Ale to byl teprve začátek trestných činů, jichž se podle obžaloby dopustil.
Když ho předloni v listopadu muž hrající na automatech ve sportbaru v Benešově ulici požádal o půjčení mobilního telefonu, aby si mohl něco spočítat na kalkulačce, Dziubenko mu ho bez váhání podával. Vzápětí mu však hráč automatů vyrazil mobil z ruky a při dopadu na zem se roztříštil displej. To Dziubenka naštvalo, ale roztržku uvnitř baru se ještě podařilo ochrance uklidnit.
Muži si však účty vyřizovali později venku. „Obviněný dal poškozenému čtyři údery do hlavy,“ popisoval státní zástupce Robert Hanuš. Poté téměř dvoumetrový hráč automatů dopadl na chodník a zůstal ležet v bezvědomí. Jak ho o hlavu menší Dziubenko mohl skolit, žalobce vysvětlil tak, že ovládal bojové umění. Obžalovaný to popřel. „Neumím dobře číst ani psát, natož abych uměl bojové umění,“ hájil se. Podle svých slov byl k bitce vyprovokován urážkami a nikomu nechtěl ublížit.
K tíži třicátníkovi z Ukrajiny přidává, že neposkytl zraněnému první pomoc. „Borec, který stál vedle, řekl, že zavolá sanitku,“ uvedl cizinec v jednací síni. Muže v bezvědomí poléval vodou a poplácával po tvářích, aby se probral. Také se ho s dalšími lidmi, kteří incidentu přihlíželi, pokusil zvednout ze země. Zraněný se však jen bezvládně sesunul k zemi, čímž utrpěl další úder do hlavy.
Podle Dziubenka mu v tu chvíli cosi vypadlo z kapsy, ani nevěděl, o co jde. Státní zástupce naopak v obžalobě uvedl, že muži chtěl sebrat peněženku, jenže byla prázdná, takže ji položil vedle těla.
Sanitku přivolal jeden ze svědků. „Když byly slyšet policejní houkačky, fetka nasedla na kolo a ujížděla,“ přečetl soudce Michal Zámečník svědeckou výpověď s tím, že fetkou měl svědek na mysli Dziubenka. Cizinec podle své partnerky užíval bílý prášek. U soudu přiznal, že drogy skutečně bral, denně tři až čtyři gramy.
Trýznění ve věznici
Vzápětí poté, co se cizinec ocitl ve vazbě, začal podle obžaloby týrat muže, který s ním byl na cele. „Donutil ho k felaci až do vyvrcholení do úst,“ popsal Hanuš. Muž tak podle něj učinil z obavy z fyzického násilí.
Předcházelo tomu několikadenní dokazování převahy, kdy spoluvězeň musel jíst ze země, vypít Dziubenkovu moč, odevzdat mu drahé hodinky nebo čelil opakovanému mlácení. Také mu zapalovačem pálil prsty. Obžalovaný i toto odmítl. Do hrnku podle svých slov nalil kávu, zbytek byl trest. Prý se ve vězení dozvěděl, že spolubydlící byl pedofil a on se mu chtěl pomstít.
„Když jste po činu vypovídal na policii, zda víte, zač je P. ve vazbě, řekl jste, že ne,“ ptal se na vysvětlení Zámečník. „První den jsem to nevěděl, druhý už ano,“ reagoval obžalovaný.
Hlavní líčení soud v úterý odročil na začátek května, kdy se odehrají výslechy svědků a budou se číst znalecké posudky. Dziubenka ponechal ve vazbě.