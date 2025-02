Napadení dívky v Hodoníně řeší policie i jako vydírání, škola přidá v prevenci

Sobotní napadení mezi nezletilými a mladistvými v Hodoníně v úterý řeší také ředitelé hodonínských škol spolu se zástupci města.

„V tuto chvíli máme ustanoveno sedm hlavních aktérek konfliktu, včetně dvou napadených. Bude následovat velké množství výslechů a procesních úkonů. Znovu připomínáme, že nás bude zajímat i to, co incidentu předcházelo. Na případu spolupracujeme i s pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí,“ sdělil Šváb.

Rasismus? Na to je brzy, uvedla zmocněnkyně

Případem se vzhledem k tomu, že matka napadené dala šikanu své dcery do souvislosti s její barvou pleti, zabývá i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

„Takové násilí je zcela neakceptovatelné. Situaci aktivně prověřuji, jsem v kontaktu se zástupci zřizovatele školy a řeším ji také s krajským koordinátorem pro záležitosti romské menšiny a se členy Rady pro záležitosti romské menšiny. Další informace k této události poskytnu v následujících dnech,“ uvedla Fuková na svém facebookovém účtu.

Zda za napadáním dvanáctileté dívky stojí rasismus, nechtěla v úterý potvrdit ani vyvrátit. „Na takové konstatování je v tuto chvíli příliš brzo. Je potřeba to nechat policii řádně vyšetřit,“ odpověděla Fuková na dotaz iDNES.cz.

Sdělila také, že už se spojila s matkou napadené dívky. „Propojila jsem ji s organizacemi, které by jí mohly pomoci s řešením situace. Týká se to psychologické i právní pomoci. V médiích také oznámila, že by možná chtěla odejít z města, takže i v tomto ohledu,“ přiblížila.

Útočili žáci jiných škol, říká ředitel základky

Podle videa, které zveřejnila na sociálních sítích matka napadené, čelila dvanáctiletá dívka tahání za vlasy, fackám či plivancům. Matka také uvedla, že dcera byla šikanovaná delší dobu a škola toto jednání neřešila.

„S maminkou jsme řešili několikrát situaci s její dcerou i ostatními. Maminka vyžadovala prošetření toho, co jsme vyšetřili, tak jsem vzal nezávislou osobu. Měl jsem tady okresního koordinátora pro řešení šikany a neshledal z naší strany žádnou závadu,“ sdělil v pondělí pro iDNES.cz ředitel základní školy ve Vančurově ulici Andrej Pavlíků.

Podle něj ve zveřejněném videu vystupují pouze tři žáci jeho školy – napadená dívka a dvě přihlížející děti. „V tom aktivním útočení nijak nefigurují. Mluvili jsme s nimi a prý tam hned byla policie. Další děti na videu jsou z okolních škol, některé dokonce z okolních měst. Vzhledem k tomu, že k útoku došlo v sobotu a mimo areál naší školy, nemám žádné zákonné oprávnění do toho vstupovat,“ doplnil Pavlíků.

Hodonínská radnice uvedla, že je v kontaktu s řediteli základních škol a situaci věnuje maximální pozornost. Podle Pavlíků je také problém, že několik dětí nečinně přihlíželo tomu, jak dívce ubližuje více lidí. Část z nich přitom navštěvuje stejnou školu jako napadená.

„Máme preventivní programy, školního psychologa a bavíme se s dětmi o tom, jak se chovat. Dnes jsme to opět řešili a budeme tomu věnovat další prevenci,“ poznamenal v pondělí Pavlíků.

Napadení nezávisle prošetří i Česká školní inspekce, aby posoudila, jak škola na situaci reagovala. Jakýkoliv projev násilí či šikany je podle resortu nepřijatelný a ve školním prostředí nemá místo.